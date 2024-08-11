Пожежа в районі ЗАЕС 11 серпня — в МВС повідомили стан радіаційного фону

Пожежа біля Запорізької АЕС. Фото: other_nikopol

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що наразі не виявили жодних змін радіаційного стану в районі Запорізької атомної електростанції. Як відомо, російські окупанти влаштували чергову провокацію, розпаливши пожежу.

Про це Ігор Клименко повідомив у Telegram у неділю, 11 серпня.

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Радіаційний фон на ЗАЕС станом на 11 серпня

"Станом на 22:30 змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено. Посилено моніторимо ситуацію поблизу ЗАЕС", — зазначив Клименко.

Міністр додав, що пости Укргідрометцентру біля станції працюють оперативно для відслідковування радіаційного фону.

Як відомо, голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив ввечері в неділю, 11 серпня, що росіяни вдалися до чергової провокації на тимчасово окупованій ЗАЕС. За неофіційною інформацією, загарбники підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.