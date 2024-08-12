Пожежа на Запорізькій АЕС 11 серпня — в МАГАТЕ відреагували

Пожежа на Запорізькій АЕС. Фото: скриншот

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії заявили, що бачили темний дим на Запорізькій атомній електростанції після вибухів. За їх словами, працівники станції повідомили про ймовірну атаку безпілотника.

Про це фахівці МАГАТЕ написали в соцмережі Х у неділю, 11 серпня.

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"Експерти МАГАТЕ стали свідками сильного темного диму з північної частини ЗАЕС після численних вибухів, які пролунали ввечері", — зазначили атомники.

Скриншот повідомлення зі сторінки в Х МАГАТЕ

Також в агентстві додали, що "команда ЗАЕС" повідомила про "ймовірну атаку безпілотника сьогодні на одну з градирень, розташованих на майданчику".

Як відомо, з березня 2022 року ЗАЕС перебуває під російською окупацією, також РФ замінила працівників на станції. Таким чином в МАГАТЕ оприлюднили саме російську версію події. Водночас раніше загарбники неодноразово звинувачувалися в провокативних обстрілах електростанції.

"Персонал" ЗАЕС не повідомив МАГАТЕ про вплив на ядерну безпеку.