Пожежа на Запорізькій АЕС 11 серпня — в МАГАТЕ відреагували

Темний дим після численних вибухів — в МАГАТЕ відреагували на пожежу на Запорізькій АЕС
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії заявили, що бачили темний дим на Запорізькій атомній електростанції після вибухів. За їх словами, працівники станції повідомили про ймовірну атаку безпілотника.
Про це фахівці МАГАТЕ написали в соцмережі Х у неділю, 11 серпня.
Реакція МАГАТЕ на пожежу на ЗАЕС 11 серпня
"Експерти МАГАТЕ стали свідками сильного темного диму з північної частини ЗАЕС після численних вибухів, які пролунали ввечері", — зазначили атомники.
Також в агентстві додали, що "команда ЗАЕС" повідомила про "ймовірну атаку безпілотника сьогодні на одну з градирень, розташованих на майданчику".
Як відомо, з березня 2022 року ЗАЕС перебуває під російською окупацією, також РФ замінила працівників на станції. Таким чином в МАГАТЕ оприлюднили саме російську версію події. Водночас раніше загарбники неодноразово звинувачувалися в провокативних обстрілах електростанції.
"Персонал" ЗАЕС не повідомив МАГАТЕ про вплив на ядерну безпеку.
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