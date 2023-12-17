Ночная атака беспилотниками Хмельницкой области 17 декабря — куда упали обломки

Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: facebook.com/MNS.GOV.UA/

Российские оккупанты совершили атаку по Хмельнитчине двумя ударными беспилотниками типа Shahed. В результате падения обломков дрона поврежден частный дом. На месте произошел пожар.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.

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Вражеский обстрел Хмельнитчины ночью 17 декабря

Сегодня ночью, 17 декабря, враг снова атаковал Хмельницкую область. В регионе во время воздушной тревоги были сбиты силами противовоздушной обороны два БпЛА типа Shahed.

По информации Хмельницкой ОВА, в результате сбития ударных дронов произошло падение обломков. Отмечается, что информация о пострадавших или погибших не поступала.

"Обломки одного из них повредили частный дом, в результате чего произошло возгорание крыши дома", — указали в ОВА.

Сообщение об обстреле. Фото: скриншот поста Хмельницкой ОВА

Напомним, ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы во время атаки "шахедов" на регион.

Добавим, в Хмельницкой области в ночь на 16 декабря силы ПВО уничтожили один вражеский "шахед". Это произошло во время воздушной тревоги в регионе.