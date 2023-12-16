Нічна атака на Хмельниччину — в ОВА розповіли подробиці обстрілу

Збиття ворожих безпілотників. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

У Хмельницькій області в ніч проти 16 грудня сили ППО знищили один ворожий "шахед". Сталося це під час повітряної тривоги в регіоні.

Про це повідомила пресслужба Хмельницької ОВА.

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Наразі інформації щодо постраждалих або пошкоджень немає.

"Вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", в області сили ППО знешкодили один БпЛА типу "Shahed". Інформація про травмованих та пошкодження майна не надходила", — зазначили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram Хмельницької ОВА

Зазначимо, що повітряна тривога в Україні вночі 16 грудня, поширювалася і на захід. Так, загроза ударних БпЛА дісталася Хмельницької області. Тоді безпілотники розпорошились повітряним простором, шукаючи слабкі місця над областями.

Нагадаємо, в ніч проти 15 грудня Росія вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Запуск здійснювався з Краснодарського краю РФ.