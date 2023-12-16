"Шахеди" летять новим курсом —які області в небезпеці
16 грудня 2023 02:35
оновлено: 02:48
"Шахед" високо в повітряному просторі. Фото: Reuters
Повітряна тривога в Україні зараз, 16 грудня, перебирається на захід. Так, загроза ударних БпЛА дісталася Хмельницької області. Наразі безпілотники розпорошились повітряним простором, шукаючи слабкі місця над областями.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Військові повідомляють про БпЛА в Чернігівській області — курсом на південь, у Вінницькій — ймовірно на Старокостянтинів, в Київській області — на південь.
Наразі "почервоніли" такі області:
- Хмельницька,
- Вінницька,
- Житомирська,
- Київська,
- Чернігівська.
Оновлено 02:47. Очільник КМВА Сергій Попко нагадав про загрозу ударних БпЛА для Києва та ракетну небезпеку.
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