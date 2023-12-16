"Шахеди" летять новим курсом —які області в небезпеці

"Шахед" високо в повітряному просторі. Фото: Reuters

Повітряна тривога в Україні зараз, 16 грудня, перебирається на захід. Так, загроза ударних БпЛА дісталася Хмельницької області. Наразі безпілотники розпорошились повітряним простором, шукаючи слабкі місця над областями.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Військові повідомляють про БпЛА в Чернігівській області — курсом на південь, у Вінницькій — ймовірно на Старокостянтинів, в Київській області — на південь.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі "почервоніли" такі області:

Хмельницька,

Вінницька,

Житомирська,

Київська,

Чернігівська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:47. Очільник КМВА Сергій Попко нагадав про загрозу ударних БпЛА для Києва та ракетну небезпеку.

Скриншот-повідомлення з телеграм-каналу очільника КМВА Сергія Попка

Новина доповнюється...