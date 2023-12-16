"Шахеды" летят новым курсом - какие области в опасности

Шахед высоко в воздушном пространстве. Фото: Reuters

Воздушная тревога в Украине сейчас, 16 декабря, перебирается на мероприятие. Так, угроза ударных БПЛА досталась Хмельницкой области. Беспилотники рассеялись воздушным пространством, ища слабые места над областями.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Военные сообщают о БПЛА в Черниговской области – курсом на юг, в Винницкой – вероятно на Староконстантинов, в Киевской области – на юг.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время "покраснели" следующие области:

Хмельницкая,

Винницкая,

Житомирская,

Киевская,

Черниговская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:47. Глава КМВА Сергей Попко напомнил об угрозе ударных БПЛА для Киева и ракетной опасности.

Скриншот-сообщение по телеграмм-каналу главы КМВА Сергея Попка

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