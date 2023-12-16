"Шахеды" летят новым курсом - какие области в опасности
16 декабря 2023 02:35
обновлено: 02:48
Шахед высоко в воздушном пространстве. Фото: Reuters
Воздушная тревога в Украине сейчас, 16 декабря, перебирается на мероприятие. Так, угроза ударных БПЛА досталась Хмельницкой области. Беспилотники рассеялись воздушным пространством, ища слабые места над областями.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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Военные сообщают о БПЛА в Черниговской области – курсом на юг, в Винницкой – вероятно на Староконстантинов, в Киевской области – на юг.
В настоящее время "покраснели" следующие области:
- Хмельницкая,
- Винницкая,
- Житомирская,
- Киевская,
- Черниговская.
Обновлено 02:47. Глава КМВА Сергей Попко напомнил об угрозе ударных БПЛА для Киева и ракетной опасности.
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