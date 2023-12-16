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Ночная атака на Хмельницкую область — в ОВА рассказали подробности обстрела

16 декабря 2023 08:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ночная атака на Хмельницкую область — в ОВА рассказали подробности обстрела
Сбитие вражеских беспилотников. Фото: Командование объединенных сил ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Хмельницкой области в ночь на 16 декабря силы ПВО уничтожили один вражеский "шахед". Это произошло во время воздушной тревоги в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой ОВА.

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Пока нет информации о пострадавших или повреждениях.

"Ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", в области силы ПВО обезвредили один БпЛА типа "Shahed". Информация о травмированных и повреждении имущества не поступала", — отметили в сообщении.

уничтожение "шахеда" над Хмельницкой областью
Скриншот сообщения из Telegram Хмельницкой ОВА

Отметим, что воздушная тревога в Украине ночью 16 декабря распространялась и на запад. Так, угроза ударных БПЛА досталась Хмельницкой области. Тогда беспилотники распылились по воздушному пространству, ища слабые места над областями.

Напомним, в ночь на 15 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Запуск производился с Краснодарского края РФ.

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