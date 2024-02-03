Блокировка карт, электронные повестки и другие противоречивые нормы нового законопроекта о мобилизации

Мобилизированные мужчины на перроне. Фото: "Реальная газета"

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, направленный на улучшение процесса мобилизации в Украине. Насколько этот законодательный акт, особенно его отдельные резонансные нормы, которые сразу же вызвали возмущение части украинского общества, положительно в нынешней ситуации — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Волна условных терминов — шутка или недалекое будущее?

На сайте Верховной Рады Украины появился законопроект №10449, посвященный улучшению процесса мобилизации. В этом законопроекте, как и в его предшественнике, есть несколько пунктов, которые вызвали неоднозначную реакцию общества.

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Скажем, норма о том, что мобилизовать лиц, осужденных с испытательным сроком (т.е. условно осужденных), можно только по их желанию, спровоцировала шутки в соцсетях на тему предстоящей волны мелких преступлений, на которые пойдут потенциальные уклонисты, чтобы на законных основаниях избежать мобилизации.

Впрочем, есть в законопроекте №10449 и более серьезные нормы, которые вызывают серьезные опасения по поводу проблем как внутри страны, так и на международном фронте. Именно о таких слабых местах Новини.LIVE поговорили с известным военным экспертом Дмитрием Снегиревым.

Насколько уместна отмена срочной службы

Одной из интереснейших идей, выписанных в законодательство, является отмена срочной службы и замена этого института базовой подготовкой, которую военнообязанные граждане должны пройти в период с 18 до 24 лет, в любой из выбранных военнообязанных период. Эта базовая подготовка будет длиться менее 6 месяцев, в отличие от годовой срочной службы, как сейчас.

С одной стороны, такой шаг давно напрашивался, и можно сказать, что эта норма одна из тех, которые можно назвать инициативой снизу. Инициативой, которую увидела власть и пытается теперь претворить в жизнь. С другой — в ней тоже есть слабые места.

По словам Дмитрия Снегирева, такой шаг является фактически переходным этапом от срочной к контрактной службе. Но такое кардинальное изменение должно быть хорошо просчитано, прежде всего в экономическом плане.

Кроме того, возникает логичный вопрос — хватит ли отведенных в новом законопроекте месяцев для полноценной подготовки украинских военнослужащих. Ведь может возникнуть такая ситуация, когда в личном деле военнообязанного будет указано, что он прошел базовую подготовку, а реальная ситуация будет отличаться от формальной. И это может обернуться проблемами уже на фронте — ведь война продолжается, и когда она закончится, не знает никто. Поэтому следует прежде всего просчитывать влияние такой идеи на нынешние, военные времена.

Законно ли блокировать банковские карты

Есть в новом законопроекте и другие проблемные места — относящиеся уже не столько к армии, сколько к гражданской жизни, экономической ее составляющей. Скажем, идея блокировать карточки уклонистов вполне может обернуться коллапсом банковской системы. Поскольку многие украинские граждане бросятся снимать деньги с карточек и обналичивать, которые невозможно будет заблокировать.

Чем закончится подобная история, подчеркнул эксперт Дмитрий Снегирев, нетрудно догадаться. Поскольку украинская экономика сейчас полностью работает исключительно на военные нужды, то попытка побороться с уклонистами обернется проблемами уже для самих военных.

Но это еще не все проблемы с предложенной нормой. Она, эта норма, входит в определенные противоречия с действующим законодательством, более того, нарушает права человека, базовые права в любом демократическом обществе. Об этом, напомнил эксперт, уже говорил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, и с тех пор ситуация никак не изменилась. Следует ли идти на такую конфронтацию, чтобы получить волну судебных исков?

Электронный кабинет

Неоднозначна также идея обязательного создания электронного кабинета призывника/военнообязанного. Фактически от украинцев будет требоваться в обязательном порядке иметь такую электронную услугу, тогда как, скажем, ныне существующая "Дія" является добровольным государственным приложением, которое никто никого не заставляет устанавливать и использовать. Собственно, в этом — удобстве и добровольности — и есть преимущество "Дії", которое оценили даже в более развитых странах.

Но, кроме таких же проблем с законодательством и правами человека, как в ситуации с блокировкой карт, есть еще один очень важный момент, который отметил Снегирев. Эта норма очень похожа на российские электронные повестки.

Но, подчеркнул эксперт, дело в том, что эта норма разрабатывалась в России, давно не являющейся демократической страной. Причем как фактически, так уже после начала полномасштабной войны, когда появились новые законы, позволяющие сажать людей за "дискредитацию российской армии", и формально. Поэтому в российском законодательном поле эта идея достаточно органична.

А Украина — страна представительной демократии. Более того, страна, стремящаяся вступить в Североатлантический альянс. Страна, которая уже пытается перевести свои вооруженные силы на стандарты НАТО. Но ключевой сутью военной доктрины Альянса является контроль общества над армией. Поэтому следует осторожничать с внедрением таких норм, которые могут испортить евроатлантические перспективы Украины.

Возможно, такой, мягко говоря, противоречивый законопроект повлияет даже на сотрудничество Украины с западными партнерами. Именно поэтому на Верховной Раде сейчас большая ответственность — и не только за процесс мобилизации, но и за геополитическое будущее страны.