Количество обращений от ВПЛ продолжает расти — обращений будет около шести тысяч

В Украине резко возросло количество обращений от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) к Уполномоченному ВРУ по правам человека. Если с 2022 года количество жалоб увеличилось вдвое, то в 2025 году Дмитрий Лубинец уже получил более 4 тысяч обращений и прогнозирует дальнейший рост.

Прогноз Лубинца о количестве жалоб до конца года

По данным Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца, количество обращений от ВПЛ продолжает расти. Он ожидает, что до конца текущего года общее количество жалоб будет значительно выше.

"Я думаю, что до конца 2025 года количество обращений от ВПЛ точно будет больше, чем 5,5-6 тыс.", — отметил омбудсмен.

Всего более 4,5 миллиона украинцев имеют статус ВПЛ в Украине, среди них 1,3 млн пенсионеров, более 1,8 млн детей и более 225 тыс. лиц с инвалидностью. Кроме того, более 6,5 миллиона украинцев выехали за границу.

Одной из главных проблем для переселенцев являются сложности еще на этапе эвакуации. Своим опытом поделилась Ольга Леус из Мариуполя, которая потеряла мужа в начале полномасштабного вторжения. После его гибели женщина с двумя детьми и свекровью была вынуждена уехать из города.

"Я хотела во Львов сразу. Там моя родня — тетя, крестная, двоюродные братья, сестры. Мой выезд обошелся мне в 5 тыс. долларов", — говорит Ольга.

Ранее сообщалось, что в Украине действует ряд программ помощи для ВПЛ. В них входит денежное обеспечение и обеспечение жильем.

Напомним, Рада готовит изменения, которые предусматривают защиту людей, которые из-за войны потеряли возможность самостоятельно арендовать жилье. Так, ВПЛ смогут проживать в МТП в течение военного положения и 6 месяцев после его окончания.