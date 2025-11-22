Кількість звернень від ВПО продовжує зростати — звернень буде близька шести тисяч

Внутрішні переселенці в Україні. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні різко зросла кількість звернень від внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до Уповноваженого ВРУ з прав людини. Якщо з 2022 року кількість скарг збільшилась удвічі, то у 2025 році Дмитро Лубінець вже отримав понад 4 тисячі звернень і прогнозує подальше зростання.

Прогноз Лубінця про кількість скарг до кінця року

За даними Уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця, кількість звернень від ВПО продовжує зростати. Він очікує, що до кінця поточного року загальна кількість скарг буде значно вищою.

"Я думаю, що до кінця 2025 року кількість звернень від ВПО точно буде більше, ніж 5,5-6 тис.", — зазначив омбудсмен.

Загалом понад 4,5 мільйона українців мають статус ВПО в Україні, серед них 1,3 млн пенсіонерів, понад 1,8 млн дітей і понад 225 тис. осіб з інвалідністю. Крім того, понад 6,5 мільйона українців виїхали за кордон.

Однією з головних проблем для переселенців є складнощі ще на етапі евакуації. Своїм досвідом поділилася Ольга Леус з Маріуполя, яка втратила чоловіка на початку повномасштабного вторгнення. Після його загибелі жінка з двома дітьми та свекрухою була змушена виїхати з міста.

"Я хотіла у Львів одразу. Там моя рідня — тітка, хресна, двоюрідні брати, сестри. Мій виїзд обійшовся мені 5 тис. доларів", — каже Ольга.

Раніше повідомлялось, що в Україні діє низка програм допомоги для ВПО. До них входить грошове забезпечення і забезпечення житлом.

Нагадаємо, Рада готує зміни, які передбачають захист людей, які через війну втратили можливість самостійно орендувати житло. Так, ВПО зможуть проживати у МВП протягом воєнного стану та 6 місяців після його закінчення.