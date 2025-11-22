Відео
Звернення ВПО до влади зросли вдвічі — скільки тисяч очікується

Звернення ВПО до влади зросли вдвічі — скільки тисяч очікується

22 листопада 2025 00:44
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Кількість звернень від ВПО продовжує зростати — звернень буде близька шести тисяч
Внутрішні переселенці в Україні. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В Україні різко зросла кількість звернень від внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до Уповноваженого ВРУ з прав людини. Якщо з 2022 року кількість скарг збільшилась удвічі, то у 2025 році Дмитро Лубінець вже отримав понад 4 тисячі звернень і прогнозує подальше зростання.

Про це йдеться у матеріалі журналістки Новини.LIVE Марії Гураль.

Читайте також:

Прогноз Лубінця про кількість скарг до кінця року

За даними Уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця, кількість звернень від ВПО продовжує зростати. Він очікує, що до кінця поточного року загальна кількість скарг буде значно вищою.

"Я думаю, що до кінця 2025 року кількість звернень від ВПО точно буде більше, ніж 5,5-6 тис.", — зазначив омбудсмен.

Загалом понад 4,5 мільйона українців мають статус ВПО в Україні, серед них 1,3 млн пенсіонерів, понад 1,8 млн дітей і понад 225 тис. осіб з інвалідністю. Крім того, понад 6,5 мільйона українців виїхали за кордон.

Однією з головних проблем для переселенців є складнощі ще на етапі евакуації. Своїм досвідом поділилася Ольга Леус з Маріуполя, яка втратила чоловіка на початку повномасштабного вторгнення. Після його загибелі жінка з двома дітьми та свекрухою була змушена виїхати з міста.

"Я хотіла у Львів одразу. Там моя рідня — тітка, хресна, двоюрідні брати, сестри. Мій виїзд обійшовся мені 5 тис. доларів", — каже Ольга.

Раніше повідомлялось, що в Україні діє низка програм допомоги для ВПО. До них входить грошове забезпечення і забезпечення житлом.

Нагадаємо, Рада готує зміни, які передбачають захист людей, які через війну втратили можливість самостійно орендувати житло. Так, ВПО зможуть проживати у МВП протягом воєнного стану та 6 місяців після його закінчення.

біженці Дмитро Лубінець ВПО омбудсмен ТОТ держдопомога
00:44 Звернення ВПО до влади зросли вдвічі — скільки тисяч очікується

00:33 Судді зрадили Батьківщину — як їх покарав суд

00:30 Чоловіка силою привезли в ТЦК — юрист назвав покрокові дії

00:08 Шалена різниця в розмірах — Джошуа та Джейк Пол провели стердаун

00:08 Трамп заявив, що Зеленський мав прийняти угоду два роки тому

У Києві відкрили центр протезування MCOP - 80x80

У Києві відкрили центр протезування MCOP

00:08 У Криму чутно вибухи — є інформація про влучання в підстанцію

21 листопада

23:55 Терехов назвав ключові проблеми прифронтових громад

23:54 Треба зупинити кровопролиття — президент Чехії про мирний план

23:48 FP-5 "Фламінго" — у ЗСУ назвали ракету "експериментальною зброєю"

23:48 Трамп зробив різку заяву щодо долі територій Донбасу

22:33 Ціни на продукти взимку 2026 року — які ризики бачать економісти

20 листопада

19:48 Осінні ціни на Новому базарі в Одесі — огляд від овочів до м'яса

06:33 Ціни на продукти знову зростуть — чи готові до цього одесити

19 листопада

22:33 Катування, страх і флешбеки — розповідь полоненого з Херсона

06:33 Курс долара цієї зими — скільки коштуватиме валюта в Україні

18 листопада

22:33 Одеський зоопарк знову у центрі скандалу — стан тварин

06:33 Чи буде хліб у 2026 році — проблеми з озимими на півдні України

15 листопада

19:47 Старт опалювального сезону — чи тепло у квартирах одеситів

14 листопада

22:33 Удари по енергетиці — як це позначається на економіці України

06:33 Економіка України взимку 2026 року — чого чекати українцям

21:40 Корупційні скандали і блокування Ради — інтерв'ю з Гетьманцевим

21:00 Що не так в Україні з допомогою ВПО — розслідування "Наша справа"

18:06 Зеленський зробив важливу заяву українцям — ефір Вечір.LIVE

13:09 Що передбачає мирний план США для України — ефір День.LIVE

08:00 Україна та США детально обговорюють мирний план — ефір Ранок.LIVE

10:05 Українці можуть втратити долари та євро — чому валюту вилучають

16 листопада 2025

11:00 Скільки готівки дозволяється зберігати вдома в Німеччині

15 листопада 2025

08:20 Нічний тариф на електрику — якою буде ціна за кіловат з 1 грудня

14 листопада 2025

14:30 В одному з супермаркетів подешевшали продукти — де вигідні ціни

11 листопада 2025

19:10 Зимова підтримка 2025 — скільки отримають люди з інвалідністю

12 листопада 2025

17:12 В деяких супермаркетах подешевшали яйця — нові ціни та де знайти

18 листопада 2025

13:56Стався масштабний збій у роботі інтернет-сервісів — яка причина

06:35 Не всім потрібно чекати індексацію — кому підвищать пенсію раніше

20 листопада 2025

05:45 Нові правила для українців 60+ — що зміниться з 1 січня 2026

8 листопада 2025

04:20 Проживання без реєстрації — яке покарання загрожує у 2025 році

