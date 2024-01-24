Ил-76 упал под Белгородом, детали, слухи, что известно

Взрыв на месте падения Ил-76. Фото: росСМИ

Российские власти и пропагандисты так активно взялись за инцидент с падением Ил-76 в Белгородской области, что это вызвало обоснованные вопросы. Часть из "доказательств" россиян лишь подтвердила догадку, что они традиционно врут, прикрывая свое преступление.

Что известно о падении российского самолета в Белгородской области

Утром 24 января 2024 года в России произошел очередной авиационный инцидент. В Белгородской области рухнул транспортный самолет Ил-76. Место падения воздушного судна, по имеющейся информации — в Корочанском районе Белгородской области, недалеко от села Яблоново. По крайней мере свидетели утверждают, что Ил-76 вообще мог упасть на территорию села, но пилот отвел самолет от населенного пункта в поле.

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Взрыв на месте падения видели и жители других соседних сел, в частности, села Короткое (на карте эти два населенных пункта Белгородской области выделены красным). О причинах падения достоверной информации нет, хотя российская сторона тут же обвинила Вооруженные силы Украины в ракетном ударе по самолету.

Где именно упал российский Ил-76

Кроме того, россияне заявили, что на этом самолете якобы перевозили украинских пленных — потому что сегодня должен был состояться обмен пленными. Сам факт подготовки обмена на 24 января Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, отметив, что обмена в настоящее время не происходит.

Известная кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян даже опубликовала список с 65 фамилиями. По словам Симоньян, в этом списке сказаны находившиеся на борту Ил-76 украинские военнопленные, якобы сбитом ВСУ. Впрочем, почти сразу ее поймали на лжи — часть людей, указанных в этом списке, уже была обменена в начале января.

Какие моменты в истории Ил-76 вызывают вопросы

Во-первых, российское военное командование, российские пропагандисты очень оперативно отреагировали на катастрофу Ил-76. Для сравнения — о сбитом Воздушными силами ВС Украины радиолокационном самолете А-50 ведомство Сергея Шойгу так официально и не заявило.

Далее есть целый ряд деталей, которые выглядят, мягко говоря, сомнительно. Учитывая, что именно на деталях традиционно рассыпаются вымышленные версии, стоит присмотреться к ним подробнее. Для начала отметим, что россияне заявили — мол, самолет "был сбит ВСУ на подлете к Белгороду". В то время как независимые от Кремля источники говорили, что ситуация была противоположной – самолет, судя по траектории полета, вылетел из Белгородского аэродрома.

На карте, которую вы можете видеть выше, показано расположение деревень, возле которых упал Ил-76. Если он вылетел из Белгорода, то двигался точно не в направлении украинской границы, где должен был состояться обмен, а как раз в противоположном направлении.

Вызвала подозрение и такая деталь, как количество людей на борту. Во-первых, с какой стати россияне везли 192 украинцев, которые были избраны для обмена — не одним самолетом, а двумя. Хотя Ил-76 в двухпалубном варианте позволяет транспортировать до 225 человек. Да и 145 в однопалубном варианте – вполне приемлемый вариант, чтобы посадить туда 192 украинца, которые о комфорте в российском плену могут только мечтать, о чем есть многочисленные свидетельства.

Кстати, о свидетельствах. Одну из выдумок российской пропаганды опроверг бывший военнопленный Максим Колесников. Речь идет о том, что якобы 65 украинских военных, пусть и обезоруженных, охраняли на борту Ил-76 всего трое охранников. По словам Колесникова, когда его везли самолетом на обмен – из Брянска в Белгород – то 50 украинских военнопленных охраняло 20 представителей российской военной полиции. Версия о "трех телохранителях" в свете сказанного Колесниковым выглядит ну очень сомнительно.

Колесников разоблачил ложь россиян о 3 охранах на борту Ил-76

Кроме того, независимые российские Telegram-каналы и украинские OSINT-расследователи обнаружили информацию о маршруте Ил-76, упавшего в Белгородской области. Оказывается, он только что прилетел с Ближнего Востока – фактически из Сирии, где российские оккупационные войска помогают диктатору Башару Асаду уничтожать оппозицию и контролируемые ею города так, как сами делают это в Украине.

Упавший под Белгородом Ил-76 прилетел с Ближнего Востока

Сомнительно, что россияне держали украинских военнопленных где-нибудь на Ближнем Востоке. К тому же, утверждают эти источники, Ил-76 осуществляет такие рейсы регулярно уже несколько лет. Поэтому версия с перевозкой оружия или российских военных выглядит значительно реалистичнее.

OSUNT-расследователи выяснили маршруты Ил-76

Зачем все это Кремлю

Первым итогом крушения Ил-76 на Белгородщине является срыв обмена пленными. Если россияне действительно готовились к такому обмену, а не с самого начала играли в какую-нибудь игру. Как бы то ни было, украинская сторона готовила обмен в формате "192 на 192", поэтому можно говорить о том, что почти 200 украинских военнопленных не попадут домой.

Кроме того, манипуляции со "списком Симоньян", с двумя самолетами (вместо одного) — вызывают подозрения, что никаких украинских военнопленных на борту Ил-76 не было. Что именно там находилось и куда летел российский военный транспортник – это отдельный вопрос, заслуживающий детального исследования, и, скорее всего, многочисленные OSINT-структуры так или иначе это выяснят.

Сейчас можно заподозрить россиян в том, что они просто решили списать свои военные преступления на украинскую сторону. То есть — что список, обнародованный Симоньян, возможно, частично (по крайней мере 17 из 65 уже обнаружили в списке предварительного обмена) состоит из реальных украинских военнопленных, которые, к возмохно, умерли или были убить в российском плену. И теперь Кремль, чтобы не брать на себя еще эти преступления, просто попытался перебросить их на Украину.

Подобная логика заявлений пропагандистов и властных спикеров страны-агрессора мы уже видели в истории с терактом в Оленовке. Где россияне, взорвав украинских пленных, обвинили в этом Украину — мол, она нанесла ракетный удар по месту содержания своих солдат. Конечно, никаких доказательств этому не было предъявлено, никаких международных экспертов на место взрыва никто не допустил — как, собственно, уже происходит и в истории падения Ил-76.

Все эти моменты свидетельствуют о том, что россияне пытаются замаскировать какое-то собственное преступление — вроде убийства украинских военных в плену, или хотят скрыть собственные реальные потери. Например, была информация о том, что именно на Ил-76 оккупанты возят в Белгород ракеты для С-300, которыми обстреливают Харьков.

Хотя, конечно же, правды об этом инциденте мы не узнаем, потому что, поскольку все это произошло на территории, подконтрольной России, кремлевские власти сделают все, чтобы скрыть любые реальные доказательства взрыва, несчастного случая или ракетного удара. (а версию, что россияне сами сбили этот самолет, тоже нельзя сбрасывать со счетов, потому что мир уже увидел, насколько Шойгу и компания ценят жизнь собственных военных).