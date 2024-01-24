Падіння літака Іл-76 в Росії — у Міноборони України відреагували

Військово-транспортний літак Іл-76 МД. Фото: flickr / Björn Strey

В Міноборони України не можуть підтвердити інформацію щодо причин падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області. Наразі усі деталі з'ясовуються.

Про це представники Міноборони сказали в інтерв'ю Суспільному.

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"У Міноборони України наразі не можуть підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з’ясовують інформацію", — йдеться у повідомленні.

Наразі всі деталі з'ясовуються та збирається інформація.

Що передувало

Сьогодні в Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. На його борту були 63 людини — усі загинули.

Згодом "УП", посилаючись на власні джерела в ЗСУ, повідомила, що там підтвердили падіння літака.Він перевозив ракети до комплексів С-300.

Але після чуток в ЗМІ про ЗСУ, російські відомства поширюють інформацію, що на борту перебували 63 українських полонених військових, яких везли на обмін.

У Координаційному штабі з питань поводження з полоненими наразі збирають та аналізують інформацію, яку розповсюджують росіяни. Точну відповідь вони надати не можуть, але застерігають від "інформаційних операцій росіян".

Водночас німецький військовий аналітик Юліан Репке вважає, що літак вибухнув у повітрі: фюзеляж розламався ще до удару, кабіна пілотів відокремилася.

Одразу після інциденту російські пабліки написали, що Іл-76 розбився після вильоту з аеропорту Бєлгорода. Це спростовує версію Кремля про українських полонених на борту. За даними Flightradar, літак рухався на північ від Бєлгорода, але не в бік кордону з Україною.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припускає, що росіяни спробують інсценувати смерть військовополонених і внести в список закатованих в полоні українських військових.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео падіння російського літака Іл-76 під Бєлгородом. Також російські ЗМІ публікують перші світлини з місця падіння.