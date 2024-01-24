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Падіння літака Іл-76 в Росії — у Міноборони України відреагували

24 січня 2024 13:57
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Падіння літака Іл-76 в Росії — у Міноборони України відреагували
Військово-транспортний літак Іл-76 МД. Фото: flickr / Björn Strey
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Міноборони України не можуть підтвердити інформацію щодо причин падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області. Наразі усі деталі з'ясовуються.

Про це представники Міноборони сказали в інтерв'ю Суспільному

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"У Міноборони України наразі не можуть підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з’ясовують інформацію", — йдеться у повідомленні. 

Наразі всі деталі з'ясовуються та збирається інформація.

Що передувало

Сьогодні в Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. На його борту були 63 людини — усі загинули. 

Згодом "УП", посилаючись на власні джерела в ЗСУ, повідомила, що там підтвердили падіння літака.Він перевозив ракети до комплексів С-300.

Але після чуток в ЗМІ про ЗСУ, російські відомства поширюють інформацію, що на борту перебували 63 українських полонених військових, яких везли на обмін.

У Координаційному штабі з питань поводження з полоненими наразі збирають та аналізують інформацію, яку розповсюджують росіяни. Точну відповідь вони надати не можуть, але застерігають від "інформаційних операцій росіян".

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Водночас німецький військовий аналітик Юліан Репке вважає, що літак вибухнув у повітрі: фюзеляж розламався ще до удару, кабіна пілотів відокремилася.

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Одразу після інциденту російські пабліки написали, що Іл-76 розбився після вильоту з аеропорту Бєлгорода. Це спростовує версію Кремля про українських полонених на борту. За даними Flightradar, літак рухався на північ від Бєлгорода, але не в бік кордону з Україною.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припускає, що росіяни спробують інсценувати смерть військовополонених і внести в список закатованих в полоні українських військових.

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Нагадаємо, у мережі з'явилося відео падіння російського літака Іл-76 під Бєлгородом. Також російські ЗМІ публікують перші світлини з місця падіння. 

Міноборони
літак
аварія
Бєлгородська область
Росія

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