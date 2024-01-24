Падение самолета Ил-76 в России — в Минобороны Украины отреагировали

Военно-транспортный самолет Ил-76 МД. Фото: flickr/Björn Strey

В Минобороны Украины не могут подтвердить информацию о причинах падения самолета Ил-76 в Белгородской области. В настоящее время все детали выясняются.

Об этом представители Минобороны сказали в интервью Суспільному.

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"В Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку еще выясняют информацию", — говорится в сообщении.

Все детали выясняются и собирается информация.

Что предшествовало

Сегодня в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. На его борту было 63 человека — все погибли.

Впоследствии "УП", ссылаясь на собственные источники в ВСУ, сообщила, что там подтвердили падение самолета. Он перевозил ракеты к комплексам С-300.

Но после слухов в СМИ о ВСУ российские ведомства распространяют информацию, что на борту находились 63 украинских плененных военных, которых везли на обмен.

В Координационном штабе по обращению с пленными сейчас собирают и анализируют информацию, которую распространяют россияне. Точный ответ они дать не могут, но предостерегают от "информационных операций россиян".

В то же время немецкий военный аналитик Юлиан Репке считает, что самолет взорвался в воздухе: фюзеляж разломился еще до удара, кабина пилотов отделилась.

Сразу после инцидента российские паблики написали, что Ил-76 разбился после вылета из аэропорта Белгорода. Это опровергает версию Кремля об украинских пленных на борту. По данным Flightradar, самолет двигался севернее Белгорода, но не в сторону границы с Украиной.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предполагает, что россияне попытаются инсценировать смерть военнопленных и внести в список замученных в плену украинских военных.

Напомним, в сети появилось видео падения российского самолета Ил-76 под Белгородом. Также российские СМИ публикуют первые фотографии с места падения.