З'явилося відео падіння військового літака Іл-76 в Бєлгородській області

Момент падіння літака в Бєлгородській області. Фото: скриншот з відео

У Бєлгородській області сьогодні, 24 січня, впав російський військовий літак Іл-76. У мережі з'явилося відео падіння повітряного судна під Бєлгородом.

Його публікують російські ЗМІ.

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Наразі Україна офіційно не прокоментувала цю авіакатастрофу.

Як пише "Суспільне", в Міноборони України поки не можуть підтвердити, що літак уразили саме наші Сили оборони, адже там ще "з'ясовують інформацію".

Скриншот допису з Telegram "Суспільне Новини"

Також російські ЗМІ публікують перші світлини з місця падіння російського військово-транспортного літака Іл-76.

Місце падіння російського літака. Фото: 112

Місце падіння російського літака. Фото: 112

Крім того, Telegram-канали РФ публікують фото ймовірного сліду від роботи ЗРК по збитому Іл-76.

Ймовірний слід від роботи ЗРК по збитому Іл-76. Фото: "Осторожно, новости"

Ймовірний слід від роботи ЗРК по збитому Іл-76. Фото: mash

Зазначається, що він впав поблизу села Яблонове. Перед цим у Бєлгородській області увімкнули ракетну небезпеку.

Нагадаємо, сьогодні у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. За різними джерелами росЗМІ, на борту було щонайменше 63 людини.

Своєю чергою джерела УП в Збройних силах підтвердили факт падіння літака. Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.