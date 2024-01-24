З'явилося відео падіння військового літака Іл-76 в Бєлгородській області
У Бєлгородській області сьогодні, 24 січня, впав російський військовий літак Іл-76. У мережі з'явилося відео падіння повітряного судна під Бєлгородом.
Його публікують російські ЗМІ.
Що відомо про падіння літака в Росії 24 січня
Наразі Україна офіційно не прокоментувала цю авіакатастрофу.
Як пише "Суспільне", в Міноборони України поки не можуть підтвердити, що літак уразили саме наші Сили оборони, адже там ще "з'ясовують інформацію".
Також російські ЗМІ публікують перші світлини з місця падіння російського військово-транспортного літака Іл-76.
Крім того, Telegram-канали РФ публікують фото ймовірного сліду від роботи ЗРК по збитому Іл-76.
Зазначається, що він впав поблизу села Яблонове. Перед цим у Бєлгородській області увімкнули ракетну небезпеку.
Нагадаємо, сьогодні у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. За різними джерелами росЗМІ, на борту було щонайменше 63 людини.
Своєю чергою джерела УП в Збройних силах підтвердили факт падіння літака. Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
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