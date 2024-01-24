В Україні підтвердили факт падіння літака Іл-76 в РФ

Російський літак Іл-76. Фото: росЗМІ

Сьогодні у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав літак ІЛ-76. Джерела УП в Збройних силах підтвердили факт падіння літака. Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Про це повідомляє Українська Правда, посилаючись на джерела в ЗСУ.

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Джерела УП заявили, що Збройні сили підтвердили падіння літака, повідомивши, що він перевозив ракети для ЗРК С-300.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що зараз на місці працюють слідча група та співробітники МНС.

"Подія в Корочанському районі. Зараз на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Змінив свій робочий графік і виїхав у район. Усі подробиці пізніше", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. За різними джерелами росЗМІ, на борту було щонайменше 63 людини.

Також ми писали, що 21 січня в Афганістані впав російський приватний літак Falcon 10, який прямував до Москви. На його борту перебувало шестеро осіб. Ймовірною причиною аварії могла стати відмова двох двигунів літака.