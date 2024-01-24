В Украине подтвердили факт падения самолета Ил-76 в РФ

Российский самолет Ил-76. Фото: росСМИ

Сегодня в Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76. Источники УП в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета. Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Об этом сообщает Украинская Правда, ссылаясь на источники в ВСУ.

Читайте также:

Падение самолета Ил-76 в России

Источники УП заявили, что Вооруженные силы подтвердили падение самолета, сообщив, что он перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.

"Событие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Сменил свой рабочий график и уехал в район. Все подробности позже", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере 63 человека.

Также мы писали, что 21 января в Афганистане упал российский частный самолет Falcon 10, направлявшийся в Москву. На его борту находились шесть человек. Вероятной причиной аварии мог стать отказ двух двигателей самолета.