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Появилось видео падения военного самолета Ил-76 в Белгородской области

24 января 2024 12:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Появилось видео падения военного самолета Ил-76 в Белгородской области
Момент падения самолета в Белгородской области. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Белгородской области сегодня, 24 января, упал российский военный самолет Ил-76. В сети появилось видео падения воздушного судна под Белгородом.

Его публикуют российские СМИ.

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Украина официально не прокомментировала эту авиакатастрофу.

Как пишет "Суспільне", в Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили именно наши Силы обороны, ведь там еще "выясняют информацию".

в россии упал самолет
Скриншот сообщения из Telegram "Суспільне Новини"

Также российские СМИ публикуют первые фотографии с места падения российского военно-транспортного самолета Ил-76.

в россии упал самолет
Место падения российского самолета. Фото: 112
в россии упал самолет
Место падения российского самолета. Фото: 112

Кроме того, Telegram-каналы РФ публикуют фото вероятного следа от работы ЗРК по сбитому Ил-76.

в россии упал самолет
Вероятный след от работы ЗРК по сбитому Ил-76. Фото: "Осторожно, новости"
в россии упал самолет
Вероятный след от работы ЗРК по сбитому Ил-76. Фото: mash

Отмечается, что он упал вблизи села Яблоново. Перед этим в Белгородской области было включено ракетную опасность.

Напомним, сегодня в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере было 63 человека.

В свою очередь источники УП в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета. Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Минобороны
самолет
авиакатастрофа
военные
Белгородская область
ракеты
война в Украине

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