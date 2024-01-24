Появилось видео падения военного самолета Ил-76 в Белгородской области

Момент падения самолета в Белгородской области. Фото: скриншот с видео

В Белгородской области сегодня, 24 января, упал российский военный самолет Ил-76. В сети появилось видео падения воздушного судна под Белгородом.

Его публикуют российские СМИ.

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Украина официально не прокомментировала эту авиакатастрофу.

Как пишет "Суспільне", в Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили именно наши Силы обороны, ведь там еще "выясняют информацию".

Скриншот сообщения из Telegram "Суспільне Новини"

Также российские СМИ публикуют первые фотографии с места падения российского военно-транспортного самолета Ил-76.

Место падения российского самолета. Фото: 112

Место падения российского самолета. Фото: 112

Кроме того, Telegram-каналы РФ публикуют фото вероятного следа от работы ЗРК по сбитому Ил-76.

Вероятный след от работы ЗРК по сбитому Ил-76. Фото: "Осторожно, новости"

Вероятный след от работы ЗРК по сбитому Ил-76. Фото: mash

Отмечается, что он упал вблизи села Яблоново. Перед этим в Белгородской области было включено ракетную опасность.

Напомним, сегодня в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере было 63 человека.

В свою очередь источники УП в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета. Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.