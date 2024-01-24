Появилось видео падения военного самолета Ил-76 в Белгородской области
В Белгородской области сегодня, 24 января, упал российский военный самолет Ил-76. В сети появилось видео падения воздушного судна под Белгородом.
Его публикуют российские СМИ.
Что известно о падении самолета в России 24 января
Украина официально не прокомментировала эту авиакатастрофу.
Как пишет "Суспільне", в Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили именно наши Силы обороны, ведь там еще "выясняют информацию".
Также российские СМИ публикуют первые фотографии с места падения российского военно-транспортного самолета Ил-76.
Кроме того, Telegram-каналы РФ публикуют фото вероятного следа от работы ЗРК по сбитому Ил-76.
Отмечается, что он упал вблизи села Яблоново. Перед этим в Белгородской области было включено ракетную опасность.
Напомним, сегодня в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере было 63 человека.
В свою очередь источники УП в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета. Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
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