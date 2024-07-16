Воздушная тревога в Украине утром 16 июля – какие области накрыла опасность

ПВО летит уничтожать враждебную цель. Фото: УП

Воздушная тревога в Украине 16 июля повторно распространилась на пять областей. Речь идет о Черниговской и Полтавской, где есть угроза ударных беспилотников, а также Херсонской и Запорожской, где тревога связана с активностью вражеской тактической авиации России.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога утром 16 июля

Украинские бойцы Воздушных сил объявили об угрозе ударных БПЛА в Полтавской области. Ранее военные предупреждали о возможной работе противовоздушной обороны в Черниговской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В то же время, воздушная тревога в Херсонской и Запорожской областях объявлена из-за угрозы применения авиационных средств поражения. Дополнительно военные предупредили о ракетной опасности в Херсонской области. В Харьковской области сохраняется угроза пусков управляемых авиабомб.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Мониторинговые каналы отметили, что до повторного объявления угрозы в Черниговской области ударный дрон, до этого блуждавший в регионе, путешествовал по Беларуси. Теперь цель снова вернулась в Украину.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "еРадар. Воздушная тревога. Ракетная опасность"

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Николаевский Ванек"

Таким образом, "покраснели" следующие области:

Черниговская,

Полтавская,

Харьковская,

Запорожская,

Херсонская.

Традиционно красные временно оккупированы Луганская область и Крым.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 06:17. "Вражеский БпЛА из Полтавской области двигается в направлении Черкасской" , - отмечают бойцы.

Таким образом, воздушная тревога досталась Черкасщине.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 06:26. "Покраснела" также Киевская область, в столице спокойно.

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