Воздушная тревога в Украине утром 16 июля – какие области накрыла опасность

Пять областей накрыла воздушная тревога — о какой опасности предупреждают
Воздушная тревога в Украине 16 июля повторно распространилась на пять областей. Речь идет о Черниговской и Полтавской, где есть угроза ударных беспилотников, а также Херсонской и Запорожской, где тревога связана с активностью вражеской тактической авиации России.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога утром 16 июля
Украинские бойцы Воздушных сил объявили об угрозе ударных БПЛА в Полтавской области. Ранее военные предупреждали о возможной работе противовоздушной обороны в Черниговской области.
В то же время, воздушная тревога в Херсонской и Запорожской областях объявлена из-за угрозы применения авиационных средств поражения. Дополнительно военные предупредили о ракетной опасности в Херсонской области. В Харьковской области сохраняется угроза пусков управляемых авиабомб.
Мониторинговые каналы отметили, что до повторного объявления угрозы в Черниговской области ударный дрон, до этого блуждавший в регионе, путешествовал по Беларуси. Теперь цель снова вернулась в Украину.
Таким образом, "покраснели" следующие области:
- Черниговская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Запорожская,
- Херсонская.
Традиционно красные временно оккупированы Луганская область и Крым.
Обновлено 06:17. "Вражеский БпЛА из Полтавской области двигается в направлении Черкасской" , - отмечают бойцы.
Таким образом, воздушная тревога досталась Черкасщине.
Обновлено 06:26. "Покраснела" также Киевская область, в столице спокойно.
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