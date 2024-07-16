Вибухи в Дніпрі зараз 16 липня — подробиці російської атаки

Чорний дим здіймається над землею внаслідок вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Дніпрі зараз 16 липня пролунали під час повітряної тривоги. В області оголосили небезпеку через ворожі ударні безпілотники.

Про вибухи в регіоні повідомили джерела Новини.LIVE.

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Вибухи в Дніпрі вночі 16 липня

За нашою інформацією, у Дніпрі пролунали сильні вибухи. Попередньо, працюють сили ППО.

Раніше Повітряні сили попереджали мешканців області про рух "шахедів" в бік Дніпра.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях країни:

Дніпропетровській,

Полтавській,

Харківській,

Донецькій,

Запорізькій,

Одеській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Російські атаки на Дніпропетровську область

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують нещадно обстрілювати Дніпропетровську область. Так, в ніч проти неділі, 14 липня, загарбники здійснили ракетну атаку на регіон, внаслідок чого було серйозно пошкоджено низку будівель та лінії електропередач.

Також гучно було в регіоні й у ніч проти 9 липня. Росія атакувала населені пункти Дніпропетровської області дронами та з артилерії, внаслідок чого постраждала жінка.

Додамо, що Дніпропетровська область пережила масовану ракетну атаку 8 липня. Пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство та станція технічного обслуговування. Також є загиблі та поранені.