Вибухи в Дніпрі зараз 16 липня — подробиці російської атаки

У Дніпрі пролунали гучні вибухи
Вибухи в Дніпрі зараз 16 липня пролунали під час повітряної тривоги. В області оголосили небезпеку через ворожі ударні безпілотники.
Про вибухи в регіоні повідомили джерела Новини.LIVE.
Вибухи в Дніпрі вночі 16 липня
За нашою інформацією, у Дніпрі пролунали сильні вибухи. Попередньо, працюють сили ППО.
Раніше Повітряні сили попереджали мешканців області про рух "шахедів" в бік Дніпра.
Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях країни:
- Дніпропетровській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Одеській.
Російські атаки на Дніпропетровську область
Нагадаємо, що російські окупанти продовжують нещадно обстрілювати Дніпропетровську область. Так, в ніч проти неділі, 14 липня, загарбники здійснили ракетну атаку на регіон, внаслідок чого було серйозно пошкоджено низку будівель та лінії електропередач.
Також гучно було в регіоні й у ніч проти 9 липня. Росія атакувала населені пункти Дніпропетровської області дронами та з артилерії, внаслідок чого постраждала жінка.
Додамо, що Дніпропетровська область пережила масовану ракетну атаку 8 липня. Пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство та станція технічного обслуговування. Також є загиблі та поранені.
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