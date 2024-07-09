Росіяни обстріляли Дніпропетровську область — де лунали вибухи

На Дніпропетровщині вночі лунали вибухи — росіяни атакували дронами та артилерією
Вночі з 8 на 9 липня армія Росії атакувала населені пункти Дніпропетровської області. Била дронами та з артилерії, внаслідок однієї з атак постраждала жінка.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram, 9 липня.
Обстріли Дніпропетровської області
Ввечері 8 липня та вночі 9 липня окупанти атакували Нікопольщину: били дронами й артилерією по райцентру, Мирівській та Покровській громадах. Пошкоджена багатоповерхівка та два автомобілі.
Зранку 9 липня росіяни знову запустили безпілотники по Нікополю: пошкоджена інфраструктура, приватна оселя та дві господарські споруди.
Постраждала 79-річна жінка, без госпіталізації.
Як повідомив голова Дніпропетровської облради, вночі українська ППО збила над областю дві ракети.
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Пошкоджене під час обстрілу авто. Фото: Дніпропетровська облрада
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Наслідки нічних обстрілів.Фото: Дніпропетровська облрада
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Місце обстрілу. Фото: Дніпропетровська облрада
Нагадаємо, ввечері 8 липня у Дніпрі пролунав вибух, перед цим Повітряні Сили ЗС України повідомляли про ракету в напрямку міста.
8 липня Дніпропетровська область пережила масовану ракетну атаку з боку російських загарбників: у Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство та СТО, є поранені. У Кривому Розі також руйнування сталося на підприємстві, спалахнула пожежа. Попередньо, є 10 загиблих і понад 30 постраждалих.
У Києві збільшилася кількість постраждалих внаслідок російських ракетних ударів 8 липня. Станом на ранок 9 липня відомо про 27 загиблих та 117 поранених.
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