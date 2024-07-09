Росіяни обстріляли Дніпропетровську область — де лунали вибухи

Ліквідація наслідків обстрілів. Фото ілюстративне: Дніпропетровська облрада

Вночі з 8 на 9 липня армія Росії атакувала населені пункти Дніпропетровської області. Била дронами та з артилерії, внаслідок однієї з атак постраждала жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram, 9 липня.

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Допис Миколи Лукашука. Фото: скриншот

Обстріли Дніпропетровської області

Ввечері 8 липня та вночі 9 липня окупанти атакували Нікопольщину: били дронами й артилерією по райцентру, Мирівській та Покровській громадах. Пошкоджена багатоповерхівка та два автомобілі.

Зранку 9 липня росіяни знову запустили безпілотники по Нікополю: пошкоджена інфраструктура, приватна оселя та дві господарські споруди.

Постраждала 79-річна жінка, без госпіталізації.

Як повідомив голова Дніпропетровської облради, вночі українська ППО збила над областю дві ракети.

Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетровська облрада

Пошкоджене під час обстрілу авто. Фото: Дніпропетровська облрада

Наслідки нічних обстрілів.Фото: Дніпропетровська облрада

Місце обстрілу. Фото: Дніпропетровська облрада 1 / 3

Нагадаємо, ввечері 8 липня у Дніпрі пролунав вибух, перед цим Повітряні Сили ЗС України повідомляли про ракету в напрямку міста.

8 липня Дніпропетровська область пережила масовану ракетну атаку з боку російських загарбників: у Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство та СТО, є поранені. У Кривому Розі також руйнування сталося на підприємстві, спалахнула пожежа. Попередньо, є 10 загиблих і понад 30 постраждалих.

У Києві збільшилася кількість постраждалих внаслідок російських ракетних ударів 8 липня. Станом на ранок 9 липня відомо про 27 загиблих та 117 поранених.