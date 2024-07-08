Ракетний удар по Україні 8 липня — у Дніпропетровській області є загиблі

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині — в ОВА розповіли про загиблих і поранених
Дніпропетровська область пережила чергову масовану ракетну атаку з боку російських загарбників. Пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство та станція технічного обслуговування.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у понеділок, 8 липня.
Наслідки ударів по Дніпропетровщині
У Дніпрі внаслідок російького обстрілу пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство та СТО. Також є поранені.
У Кривому Розі також руйнування сталося руйнування на підприємстві, спалахнула пожежа. Попередньо, є 10 загиблих і понад 30 постраждалих.
Пожежа зафіксована у Криворізькому районі.
Нагадаємо, що також вибухи лунали в Харкові. Крім того, російські загарбники вдарили ракетою по передмістю Сум після 23:00 у неділю, 7 липня.
Також в Україні кілька разів оголошували повітряну тривогу. Спершу Повітряні сили попереджали про загрозу балістики ввечері 7 липня, пізніше аналогічну небезпеку оголосили через деякий час 8 липня. Згодом попередили про ракетну небезпеку у зв'язку з пусками ракет з бомбардувальників Ту-95МС.
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