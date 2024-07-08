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Росіяни вдарили по Дніпропетровщині — в ОВА розповіли про загиблих і поранених

8 липня 2024 13:12
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Ракетний удар по Україні 8 липня — у Дніпропетровській області є загиблі
Знищений будинок. Фото ілюстративне: Суспільне
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Дніпропетровська область пережила чергову масовану ракетну атаку з боку російських загарбників. Пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство та станція технічного обслуговування. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у понеділок, 8 липня.

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Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Наслідки ударів по Дніпропетровщині

У Дніпрі внаслідок російького обстрілу пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство та СТО. Також є поранені. 

У Кривому Розі також руйнування сталося руйнування на підприємстві, спалахнула пожежа. Попередньо, є 10 загиблих і понад 30 постраждалих.

Пожежа зафіксована у Криворізькому районі.

  

обстріл Дніпра
Пошкоджений будинок. Фото: Суспільне
обстріл
Жінка з собачкою. Фото: Суспільне
обстріл
Понівечені автомобілі. Фото: Суспільне

Нагадаємо, що також вибухи лунали в Харкові. Крім того, російські загарбники вдарили ракетою по передмістю Сум після 23:00 у неділю, 7 липня.

Також в Україні кілька разів оголошували повітряну тривогу. Спершу Повітряні сили попереджали про загрозу балістики ввечері 7 липня, пізніше аналогічну небезпеку оголосили через деякий час 8 липня. Згодом попередили про ракетну небезпеку у зв'язку з пусками ракет з бомбардувальників Ту-95МС.

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