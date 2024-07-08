Ракетный удар по Украине 8 июля — в Днепропетровской области погибли

Россияне ударили по Днепропетровщине — в ОВА рассказали о погибших и раненых
Днепропетровская область пережила очередную массированную ракетную атаку со стороны российских захватчиков. Повреждения получили многоэтажка, предприятие и станция технического обслуживания.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в понедельник, 8 июля.
Последствия ударов по Днепропетровщине
В Днепре в результате российского обстрела повреждения получили многоэтажку, предприятие и СТО. Также ранены.
В Кривом Роге также разрушение произошло разрушение на предприятии, вспыхнул пожар. Предварительно есть 10 погибших и более 30 пострадавших.
Пожар зафиксирован в Криворожском районе.
Напомним, что также взрывы раздавались в Харькове. Кроме того, российские захватчики ударили ракетой по пригороду Сум после 23:00 в воскресенье, 7 июля.
Также в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу . Сначала Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики вечером 7 июля, позже аналогичную опасность объявили спустя некоторое время 8 июля. Впоследствии предупредили о ракетной опасности в связи с пусками ракет из бомбардировщиков Ту-95МС.
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