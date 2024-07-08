Ракетна атака 8 липня — в Дніпрі чутно вибухи

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот з відео

У Дніпрі було чутно вибухи. Їх наслідки наразі з'ясовуються.

Про це повідомляє Суспільне у понеділок, 8 липня.

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Обстріл Дніпра

Вибухи у Дніпрі було чутно під час російської ракетної атаки по Україні. Після вибухів у місті в небо здійнявся високий стовп диму.

"Ракета на Дніпро!", — повідомили в Повітряних силах.

Після цього в міті пролунали повторні вибухи.

Нагадаємо, що також вибухи лунали в Харкові та Дніпропетровській області. Крім того, російські загарбники вдарили ракетою по передмістю Сум після 23:00 у неділю, 7 липня.

Також в Україні кілька разів оголошували повітряну тривогу. Спершу Повітряні сили попереджали про загрозу балістики ввечері 7 липня, пізніше аналогічну небезпеку оголосили через деякий час 8 липня. Згодом попередили про ракетну небезпеку у зв'язку з пусками ракет з бомбардувальників Ту-95МС.