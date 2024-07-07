Вибух у Дніпропетровській області ввечері 7 липня — деталі Повітряних сил

Сильний вибух прогримів у Дніпропетровській області — подробиці ПС
7 липня 2024 23:26
оновлено: 23:35
Сильний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Дніпропетровській області зараз 7 липня є результатом роботи сил протиповітряної оборони. Українські бійці збили розвідувальний дрон ворога.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Вибухи в Дніпропетровській області 7 липня
За даними Повітряних сил, українські військові вдарили по розвідувальному безпілотнику ворога в Дніпропетровській області, що є причиною вибуху в регіоні.
Наразі в Дніпропетровській та інших областях оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою застосування балістики.
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