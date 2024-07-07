Вибух у Дніпропетровській області ввечері 7 липня — деталі Повітряних сил

Сильний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Дніпропетровській області зараз 7 липня є результатом роботи сил протиповітряної оборони. Українські бійці збили розвідувальний дрон ворога.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Вибухи в Дніпропетровській області 7 липня

За даними Повітряних сил, українські військові вдарили по розвідувальному безпілотнику ворога в Дніпропетровській області, що є причиною вибуху в регіоні.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Наразі в Дніпропетровській та інших областях оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою застосування балістики.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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