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Сильный взрыв прогремел в Днепропетровской области — подробности ВС

7 июля 2024 23:26
обновлено: 23:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрыв в Днепропетровской области вечером 7 июля - детали Воздушных сил
Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Днепропетровской области сейчас 7 июля – результат работы сил противовоздушной обороны. Украинские бойцы сбили разведывательный дрон врага.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Взрывы в Днепропетровской области 7 июля

По данным воздушных сил, украинские военные ударили по разведывательному беспилотнику врага в Днепропетровской области, что является причиной взрыва в регионе.

Взрывы в Днепре вечером 7 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

В Днепропетровской и других областях объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения баллистики.

Карта тревоги в ночь на 8 июля.
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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