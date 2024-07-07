Взрыв в Днепропетровской области вечером 7 июля - детали Воздушных сил

Сильный взрыв прогремел в Днепропетровской области — подробности ВС
7 июля 2024 23:26
обновлено: 23:35
Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Днепропетровской области сейчас 7 июля – результат работы сил противовоздушной обороны. Украинские бойцы сбили разведывательный дрон врага.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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Взрывы в Днепропетровской области 7 июля
По данным воздушных сил, украинские военные ударили по разведывательному беспилотнику врага в Днепропетровской области, что является причиной взрыва в регионе.
В Днепропетровской и других областях объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения баллистики.
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