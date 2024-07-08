Ракетная атака 8 июля — в Днепре слышны взрывы

Дым после взрыва. Фото иллюстративный: скриншот с видео

В Днепре были слышны взрывы. Их последствия выясняются.

Об этом сообщает Суспільне в понедельник, 8 июля.

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Обстрел Днепра

Взрывы в Днепре были слышны во время российской ракетной атаки по Украине. После взрывов в городе в небо взвился высокий столб дыма.

"Ракета на Днепр!", — сообщили в Воздушных силах.

После этого в мифе раздались повторные взрывы.

Напомним, что также взрывы раздавались в Харькове и Днепропетровской области. Кроме того, российские захватчики ударили ракетой по пригороду Сум после 23:00 в воскресенье, 7 июля.

Также в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу . Сначала Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики вечером 7 июля, позже аналогичную опасность объявили спустя некоторое время 8 июля. Впоследствии предупредили о ракетной опасности в связи с пусками ракет из бомбардировщиков Ту-95МС.