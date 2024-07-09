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На Днепропетровщине ночью раздавались взрывы — россияне атаковали дронами и артиллерией

9 июля 2024 08:52
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Россияне обстреляли Днепропетровскую область — где раздавались взрывы
Ликвидация последствий обстрелов. Фото иллюстративный: Днепропетровский облсовет
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Ночью с 8 на 9 июля армия России атаковала населенные пункты Днепропетровской области. Била дронами и из артиллерии, в результате одной из атак пострадала женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram, 9 июля.

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На Днепропетровщине ночью раздавались взрывы – россияне атаковали дронами и артиллерией - фото 1
Сообщение Николая Лукашука. Фото: скриншот

Обстрелы Днепропетровской области

Вечером 8 июля и ночью 9 июля оккупанты атаковали Никопольщину: били дронами и артиллерией по райцентру, Мировской и Покровской громадах. Повреждена многоэтажка и два автомобиля.

Утром 9 июля россияне снова запустили беспилотники по Никополю: повреждена инфраструктура, частный дом и две хозяйственных постройки. —

Пострадала 79-летняя женщина, без госпитализации.

Как сообщил голова Днепропетровского облсовета, ночью украинское ПВО сбило над областью две ракеты.

На Днепропетровщине ночью раздавались взрывы – россияне атаковали дронами и артиллерией - фото 2
Поврежден дом. Фото: Днепропетровский облсовет
  • поврежденное авто
    Поврежден при обстреле авто. Фото: Днепропетровский облсовет
  • На Днепропетровщине ночью раздавались взрывы – россияне атаковали дронами и артиллерией - фото 4
    Последствия ночных обстрелов. Фото: Днепропетровский облсовет
  • На Днепропетровщине ночью раздавались взрывы – россияне атаковали дронами и артиллерией - фото 5
    Место обстрела. Фото: Днепропетровский облсовет
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Напомним, вечером 8 июля в Днепре раздался взрыв, перед этим Воздушные Силы ВС Украины сообщали о ракете в направлении города.

8 июля Днепропетровская область пережила массированную ракетную атаку со стороны российских захватчиков: в Днепре повреждения получили многоэтажку, предприятие и СТО, есть раненые. В Кривом Роге также произошло разрушение на предприятии, вспыхнул пожар. Предварительно, 10 погибших и более 30 пострадавших.

В Киеве увеличилось количество пострадавших в результате российских ракетных ударов 8 июля. По состоянию на утро 9 июля известно о 27 погибших и 117 раненых.

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