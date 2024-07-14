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На Дніпропетровщині було чутно вибухи — постраждала жінка

14 липня 2024 09:11
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Війна в Україні — обстріли Дніпропетровської області
Зруйнований будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Вночі російські загарбники здійснили ракетну атаку на Дніпропетровщині. Внаслідок цього було серйозно пошкоджено низку будівель та лінії електропередач.

Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у неділю, 14 лютого.

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Лисак розповів, що вогнеборці гасили полум'я на Криворіжжі. Внаслідок атаки БпЛА там загорілася трава. Постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу, госпіталізація не знадобилася. У районі пошкоджені два приватні будинки.

"4 оселі палали у Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Вони зайнялися через обстріл з "Граду". Загалом ворог потрощив 5 приватних будинків, 7 господарських споруд, будівлю, що не експлуатується, та лінії електропередач", — зазначив очільник ОВА.

Він додав, що на сам Нікополь російські загарбники країни-агресорки скерували декілька безпілотників. У місті зазнала пошкоджень АЗС. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Також Лисак розповів, що після опівночі в області українські захисники знищили дрон-розвідник та крилату ракету.

обстріл Дніпра
Понівечений будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА
руйнування в Дніпрі
Місце обстрілу в Дніпропетровській області. Фото: Дніпропетровська ОВА
дніпро у час війни
Зруйнована будівля. Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, кількість травмованих після обстрілу Харківської області в суботу, 13 липня, зросла до 25 людей. Серед поранених 14-річна дівчинка та дев'ятирічний хлопчик.

Раніше ми повідомляли, що росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі Харківської області. У результаті атаки поранення отримали працівники Укрзалізниці.

Дніпро Україна Дніпропетровська область обстріли війна в Україні ракетний удар

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