Війна в Україні — обстріли Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині було чутно вибухи — постраждала жінка
Вночі російські загарбники здійснили ракетну атаку на Дніпропетровщині. Внаслідок цього було серйозно пошкоджено низку будівель та лінії електропередач.
Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у неділю, 14 лютого.
Обстріл Дніпропетровщини
Лисак розповів, що вогнеборці гасили полум'я на Криворіжжі. Внаслідок атаки БпЛА там загорілася трава. Постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу, госпіталізація не знадобилася. У районі пошкоджені два приватні будинки.
"4 оселі палали у Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Вони зайнялися через обстріл з "Граду". Загалом ворог потрощив 5 приватних будинків, 7 господарських споруд, будівлю, що не експлуатується, та лінії електропередач", — зазначив очільник ОВА.
Він додав, що на сам Нікополь російські загарбники країни-агресорки скерували декілька безпілотників. У місті зазнала пошкоджень АЗС. Обійшлося без жертв і постраждалих.
Також Лисак розповів, що після опівночі в області українські захисники знищили дрон-розвідник та крилату ракету.
Нагадаємо, кількість травмованих після обстрілу Харківської області в суботу, 13 липня, зросла до 25 людей. Серед поранених 14-річна дівчинка та дев'ятирічний хлопчик.
Раніше ми повідомляли, що росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі Харківської області. У результаті атаки поранення отримали працівники Укрзалізниці.
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