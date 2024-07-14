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У Запорізькі області лунали вибухи — ОВА повідомила про руйнування

14 липня 2024 08:13
Валерія Барановська - редактор
Атака на Запорізьку область — в ОВА повідомили про руйнування
Наслідки удару по Запорізькій області. Фото: ОВА
Валерія Барановська - редактор

Протягом доби ворог завдав 373 удари по 11 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого було поранено одну людину. Росіяни застосували 150 безпілотників різної модифікації, артилерійські обстріли та реактивну систему залпового вогню.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у неділю, 14 липня.

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За даними ОВА, впродовж доби ворог завдав 373 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атаки на Васильківський район поранення отримала одна людину.

Окупанти застосували 150 БпЛА різної модифікації, аби обстріляти Юрківку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку. 

Ще 14 обстрілів реактивної системи залпового вогню накрили Новоданилівку, Малинівку, Новоандріївку та Роботине. 

Також ворог завдав 209 артобстрілів по території Степногірська, Приморського, Плавнів, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки, Левадного та Гуляйпільського.

"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кількість травмованих після обстрілу Харківської області в суботу, 13 липня, зросла до 25 людей. Серед поранених 14-річна дівчинка та дев'ятирічний хлопчик.

Раніше ми повідомляли, що росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі Харківської області. У результаті атаки поранення отримали працівники Укрзалізниці.

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