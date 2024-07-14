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В Запорожские области раздавались взрывы — ОВА сообщила о разрушениях

14 июля 2024 08:13
Валерия Барановская - редактор
Атака на Запорожскую область — в ОВА сообщили о разрушениях
Последствия удара по Запорожской области. Фото: ОВА
Валерия Барановская - редактор

В течение суток враг нанес 373 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего был ранен один человек. Россияне применили 150 беспилотников разной модификации, артиллерийские обстрелы и реактивную систему залпового огня.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в воскресенье, 14 июля.

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По данным ОВА, в течение суток враг нанес 373 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки на Васильковский район ранения получил один человек.

Оккупанты применили 150 БпЛА разной модификации, чтобы обстрелять Юрковку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку.

Еще 14 обстрелов реактивной системы залпового огня накрыли Новоданиловку, Малиновку, Новоандреевку и Роботино.

Также враг нанес 209 артобстрелов по территории Степногорска, Приморского, Плавней, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Новоданиловки, Малиновки, Левадного и Гуляйпольского.

"Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Напомним, количество травмированных после обстрела Харьковской области в субботу, 13 июля, возросло до 25 человек. Среди раненых 14-летняя девочка и девятилетний мальчик.

Ранее мы сообщали, что россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре Харьковской области. В результате атаки ранения получили работники "Укрзализныци".

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