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На Днепропетровщине были слышны взрывы — пострадала женщина

14 июля 2024 09:11
Дмитрий Галушка - Редактор
Война в Украине - обстрелы Днепропетровской области
Разрушенный дом. Фото: Днепропетровская ОВА
Дмитрий Галушка - Редактор

Ночью российские захватчики совершили ракетную атаку на Днепропетровщине. В результате был серьезно поврежден ряд зданий и линии электропередач.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в воскресенье, 14 февраля.

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Лысак рассказал, что пожарные тушили пламя на Криворожье. В результате атаки БпЛА там загорелась трава. Пострадала 67-летняя женщина. Ей предоставили всю необходимую помощь, госпитализация не понадобилась. В районе повреждены два частных дома.

"4 дома пылали в Мировской общине, что на Никопольщине. Они занялись из-за обстрела из "Града". Всего враг разбил 5 частных домов, 7 хозяйственных сооружений, не эксплуатируемое здание и линии электропередач", — отметил глава ОВА.

Он добавил, что на Никополь российские захватчики страны-агрессорки направили несколько беспилотников. В городе получили повреждения АЗС. Обошлось без жертв и пострадавших.

Также Лысак рассказал, что после полуночи в области украинские защитники уничтожили дрон-разведчик и крылатую ракету.

обстрел Днепра
Поврежденный дом. Фото: Днепропетровская ОВА
разрушение в Днепре
Место обстрелов в Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОВА
днепро во время войны
Разрушенное здание. Фото: Днепропетровская ОВА

Напомним, количество травмированных после обстрела Харьковской области в субботу, 13 июля, возросло до 25 человек. Среди раненых 14-летняя девочка и девятилетний мальчик.

Ранее мы сообщали, что россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре Харьковской области. В результате атаки ранения получили работники "Укрзализныци".

Днепр Украина Днепропетровская область обстрелы война в Украине ракетный удар

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