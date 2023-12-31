По всей Украине объявлена воздушная тревога
По всей Украине объявлена воздушная тревога. Сообщается о взлете российского истребителя.
Об этом говорит карта воздушных тревог в Украине.
Воздушная тревога по всей Украине
По всей Украине в канун новогодней ночи объявлена воздушная тревога. Это связано с запуском россиянами "шахедов" сразу по нескольким направлениям.
Кроме того, из-за взлета вражеского МиГ-31К объявлен повышенный уровень ракетной опасности.
Ранее мы сообщали, что днем Украины звучала масштабная воздушная тревога. Также для всей страны была объявлена ракетная опасность из-за взлета вражеского истребителя.
Напомним, российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон сегодня, 31 декабря. В результате пострадали три человека.
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