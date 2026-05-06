Война У Дніпрі пролунали вибухи: в Україні вже почався режим тиші

У Дніпрі пролунали вибухи: в Україні вже почався режим тиші

Ua
Дата публикации 6 мая 2026 00:19
У Дніпрі пролунали вибухи: в Україні вже почався режим тиші
Термінова новина

Вибухи пролунали у Дніпрі зараз, уночі в середу, 6 травня. В Україні від опівночі діє режим тиші. Попри це, росіяни не утрималися від атак.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Що відомо про вибухи у Дніпрі вночі 6 травня 

Дніпро опинився під атакою безпілотників. О 23:56 5 травня Повітряні Сили ЗС України попередили про рух БпЛА в напрямку Дніпра

Атака БпЛА вночі 6 травня 2026 року
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Де оголосили повітряну тривогу вночі 6 травня 

Повітряна тривога вночі 6 квітня 2026 року
Карта повітряних тривог станом на 00:19 5 травня 2026 року

Станом на 00:19 повітряна тривога триває в Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Також червоні на карті повітряних тривог Запорізька область і частина Донеччини.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на поліцію Черкаської області повідомляв, що в Черкасах 3 травня стався вибух у будинку. Загинули двоє людей. На місці працювали правоохоронці.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
