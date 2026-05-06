У Дніпрі пролунали вибухи: в Україні вже почався режим тиші
Вибухи пролунали у Дніпрі зараз, уночі в середу, 6 травня. В Україні від опівночі діє режим тиші. Попри це, росіяни не утрималися від атак.
Що відомо про вибухи у Дніпрі вночі 6 травня
Дніпро опинився під атакою безпілотників. О 23:56 5 травня Повітряні Сили ЗС України попередили про рух БпЛА в напрямку Дніпра.
Де оголосили повітряну тривогу вночі 6 травня
Станом на 00:19 повітряна тривога триває в Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Також червоні на карті повітряних тривог Запорізька область і частина Донеччини.
