Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Війна У Дніпрі пролунали вибухи: в Україні вже почався режим тиші

У Дніпрі пролунали вибухи: в Україні вже почався режим тиші

Ua
Дата публікації: 6 травня 2026 00:19
У Дніпрі пролунали вибухи: в Україні вже почався режим тиші
Термінова новина

Вибухи пролунали у Дніпрі зараз, уночі в середу, 6 травня. В Україні від опівночі діє режим тиші. Попри це, росіяни не утрималися від атак.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Що відомо про вибухи у Дніпрі вночі 6 травня 

Дніпро опинився під атакою безпілотників. О 23:56 5 травня Повітряні Сили ЗС України попередили про рух БпЛА в напрямку Дніпра. 

Де оголосили повітряну тривогу вночі 6 травня 

Повітряна тривога вночі 6 квітня 2026 року
Карта повітряних тривог станом на 00:19 5 травня 2026 року

Станом на 00:19 повітряна тривога триває в Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Також червоні на карті повітряних тривог Запорізька область і частина Донеччини.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на поліцію Черкаської області повідомляв, що в Черкасах 3 травня стався вибух у будинку. Загинули двоє людей. На місці працювали правоохоронці.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на Повітряні Сили ЗС України та моніторингові канали писав, що 1 квітня під ударами дронів опинилися західні регіони. Зокрема, вибухи пролунали вибухи. По ударних безпілотниках працювала ППО.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації