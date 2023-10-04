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Воздушная тревога распространяется по Украине: летят "шахеды"

4 октября 2023 23:18
обновлено: 00:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 4 октября: летят "шахеды"
БпЛА летят в воздушном пространстве. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские оккупанты традиционно атакуют Украину беспилотниками. Сегодня вечером, 4 октября, в ряде южных областей, в частности Одесской, Николаевской и других, объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Воздушная тревога сейчас 4 октября

Обновлено 23:20. По данным украинских военных, ударные беспилотники держат курс на Южное, Коблево.

Ранее воздушные силы предупреждали об опасности вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Предупреждение о БПЛА от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 4 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:32. "Вторая группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины (Южное, Коблево)", — говорится в сообщении украинских защитников.

Предупреждение о второй группе ударных БПЛА
Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 23:34. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждает о "шахедах" над Николаевской областью. Также есть угроза для Одесской.

Предупреждение для Николаевской области
Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 23:38. "Ударные БпЛА в воздушном пространстве Николаевской области двигаются в северном направлении", — сообщают Силы обороны юга.

БПЛА в Николаевской области
Источник: t.me/SJTF_Odes

Обновлено 23:42. "Ванек" расписал направления движения "шахедов". Опасность остается в Николаевской и Одесской областях.

Направления движения БпЛА
Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 23:59. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Харьковской области.

Харьковская область – ракетная опасность
Источник: t.me/kpszsu
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня 4 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:03. "Ванек" предупреждает об опасностях для Николаевской, Одесской и Днепропетровской областей.

Предупреждение о БпЛА
Источник: t.me/vanek_nikolaev

Напомним, что вечером, 4 октября, российские оккупанты запустили несколько групп ударных беспилотников из района полигона Чауда в Крыму Они двигались в направлении южных областей.

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