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Повітряна тривога шириться Україною: летять "шахеди"

4 жовтня 2023 23:18
оновлено: 00:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 4 жовтня: летять "шахеди"
БпЛА летять у повітряному просторі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські окупанти традиційно атакують Україну безпілотниками. Сьогодні ввечері, 4 жовтня, в низці південних областей, зокрема, Одеській, Миколаївській та інших, оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Повітряна тривога зараз 4 жовтня

Оновлено 23:20. За даними українських військових, ударні безпілотники тримають курс на Южне, Коблеве.

Раніше Повітряні сили попереджали про небезпеку ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Попередження про БпЛА від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 4 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:32. "Друга група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Южне, Коблеве)", — йдеться в повідомленні українських захисників.

Попередження про другу групу ударних БпЛА
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 23:34. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджає про "шахеди" над Миколаївською областю. Також є загроза для Одеської.

Попередження для Миколаївської області
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 23:38. "Ударні БпЛА у повітряному просторі Миколаївської області, рухаються у північному напрямку", — повідомляють Сили оборони півдня.

БпЛА в Миколаївській області
Джерело: t.me/SJTF_Odes

Оновлено 23:42. "Ванек" розписав напрямки руху "шахедів". Небезпека лишається для Миколаївської та Одеської областей.

Напрямки руху БпЛА
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 23:59. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку в Харківській області.

Харківська область - ракетна небезпека
Джерело: t.me/kpszsu
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні 4 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:03. "Ванек" попереджає про небезпеку для Миколаївської, Одеської та Дніпропетровської областей.

Попередження про БпЛА
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Нагадаємо, що ввечері, 4 жовтня, російські окупанти запустили декілька груп ударних безпілотників з району полігону Чауда в Криму. Вони рухалися у напрямку південних областей. 

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