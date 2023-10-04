Окупанти запустили ударні безпілотники з Криму
Сьогодні ввечері, 4 жовтня, російські окупанти запустили декілька груп ударних безпілотників з району полігону Чауда в Криму. Вони рухаються у напрямку південних областей.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Запуск ворожих БпЛА
Інформація про запуск груп ударних безпілотників з'явилася о 21:11.
"Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги — прямуйте в укриття!" — йдеться у повідомленні.
Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:
Нагадаємо, російська армія завдала авіаудару по Херсонщині, внаслідок чого один загиблий цивільний та ще декількох поранено. Внаслідок цього розпочато кримінальне провадження.
Також ми писали, останнім часом російські терористи обстрілюють Україну дронами-камікадзе. Це пов'язано з тим, що це легше і дешевше.