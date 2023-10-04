Окупанти запустили ударні безпілотники з Криму

Робота системи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні ввечері, 4 жовтня, російські окупанти запустили декілька груп ударних безпілотників з району полігону Чауда в Криму. Вони рухаються у напрямку південних областей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Інформація про запуск груп ударних безпілотників з'явилася о 21:11.

"Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги — прямуйте в укриття!" — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російська армія завдала авіаудару по Херсонщині, внаслідок чого один загиблий цивільний та ще декількох поранено. Внаслідок цього розпочато кримінальне провадження.

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