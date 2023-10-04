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Окупанти запустили ударні безпілотники з Криму

4 жовтня 2023 21:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти запустили ударні безпілотники з Криму
Робота системи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 4 жовтня, російські окупанти запустили декілька груп ударних безпілотників з району полігону Чауда в Криму. Вони рухаються у напрямку південних областей. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Запуск ворожих БпЛА

Інформація про запуск груп ударних безпілотників з'явилася о 21:11. 

"Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги — прямуйте в укриття!" — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російська армія завдала авіаудару по Херсонщині, внаслідок чого один загиблий цивільний та ще декількох поранено. Внаслідок цього розпочато кримінальне провадження.

Також ми писали, останнім часом російські терористи обстрілюють Україну дронами-камікадзе. Це пов'язано з тим, що це легше і дешевше.

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