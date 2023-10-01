Ігнат пояснив, як окупанти удосконалюють "шахеди"

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Медіацентр

Російські окупанти удосконалюють безпілотники-камікадзе типу Shahed для захисту від засобів РЕБ. Ворог застосовує їх для ударів по Україні.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Удосконалення "шахедів"

"Ціль сама по собі непроста, малопомітна, малорозмірна, швидкість невисока. Маленька швидкість — це проблема, щоб виявляти її чи то винищувачем, чи іншими системами", — каже Ігнат.

За його словами, російські окупанти удосконалюють безпілотники та інше озброєння для захисту від засобів РЕБ.

"Навіть якщо є вплив РЕБ на "шахед", він може втратити звʼязок із супутником на певний час, але виходячи із зони дії РЕБ, він його відновлює", — розповів речник.

Він наголосив, що "шахеди" є високоточною зброєю. Вони летять далеко і б'ють точно.

Ігнат додав, що ворог може запускати безпілотники, щоб максимально розосередити увагу сил української ППО. Наприклад, одна група може летіти по колу, інша — напряму, й таким чином об’єкт атакується з кількох сторін одночасно.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що останні російські обстріли говорять про те, що ворог почав більш інтенсивно застосовувати безпілотники типу Shahed та інші.

Також ми писали, що російські окупанти намагаються налагодити масове виробництво безпілотників типу Shahed. Про це свідчать останні "модифікації" БпЛА.