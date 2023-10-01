Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ігнат пояснив, як окупанти удосконалюють "шахеди" arrow

Ігнат пояснив, як окупанти удосконалюють "шахеди"

1 жовтня 2023 13:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ігнат пояснив, як окупанти удосконалюють "шахеди"
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Медіацентр
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти удосконалюють безпілотники-камікадзе типу Shahed для захисту від засобів РЕБ. Ворог застосовує їх для ударів по Україні.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Удосконалення "шахедів"

"Ціль сама по собі непроста, малопомітна, малорозмірна, швидкість невисока. Маленька швидкість — це проблема, щоб виявляти її чи то винищувачем, чи іншими системами", — каже Ігнат.

За його словами, російські окупанти удосконалюють безпілотники та інше озброєння для захисту від засобів РЕБ.

"Навіть якщо є вплив РЕБ на "шахед", він може втратити звʼязок із супутником на певний час, але виходячи із зони дії РЕБ, він його відновлює", — розповів речник.

Він наголосив, що "шахеди" є високоточною зброєю. Вони летять далеко і б'ють точно. 

Ігнат додав, що ворог може запускати безпілотники, щоб максимально розосередити увагу сил української ППО. Наприклад, одна група може летіти по колу, інша — напряму, й таким чином об’єкт атакується з кількох сторін одночасно.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що останні російські обстріли говорять про те, що ворог почав більш інтенсивно застосовувати безпілотники типу Shahed та інші.

Також ми писали, що російські окупанти намагаються налагодити масове виробництво безпілотників типу Shahed. Про це свідчать останні "модифікації" БпЛА.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз