Игнат объяснил, как оккупанты улучшают "шахеды"

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Медиацентр

Российские оккупанты совершенствуют беспилотники-камикадзе типа Shahed для защиты от средств РЭБ. Враг применяет их для ударов по Украине.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Усовершенствование "шахедов"

"Цель сама по себе непростая, малозаметная, малоразмерная, скорость невысокая. Маленькая скорость — это проблема, чтобы обнаруживать ее или истребителем, или другими системами", — говорит Игнат.

По его словам, российские оккупанты совершенствуют беспилотники и другое вооружение для защиты от средств РЭБ.

"Даже если есть влияние РЭБ на "шахед", он может потерять связь со спутником на время, но выходя из зоны действия РЭБ, он ее восстанавливает", — рассказал спикер.

Он подчеркнул, что "шахеды" — высокоточное оружие. Они летят далеко и бьют точно.

Игнат добавил, что враг может запускать беспилотники, чтобы максимально рассредоточить внимание сил украинской ПВО. Например, одна группа может лететь по кругу, другая — напрямую, и таким образом объект атакуется с нескольких сторон одновременно.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что последние российские обстрелы говорят о том, что враг начал более интенсивно применять беспилотники типа Shahed и другие.

Также мы писали, что российские оккупанты пытаются наладить массовое производство беспилотников типа Shahed. Об этом свидетельствуют последние "модификации" БпЛА.