Ігнат пояснив, чому РФ збільшує обстріли по Україні дронами-камікадзе

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Суспільне

Останнім часом російські терористи обстрілюють Україну дронами-камікадзе. Це пов'язано з тим, що це легше і дешевше.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат пояснив, що росіяни збільшують атаки по Україні дронами-камікадзе, тому що це, як мінімум, дешевше та простіше.

"Окупанти зосередилися на виробництві саме ударних БпЛА, оскільки ракети не вдасться так швидко виготовляти. Тим паче якщо санкції будуть посилюватися, а головне контроль наших партнерів за їх дотриманням", — пояснив він.

Водночас Юрій Ігнат наголосив, що не варто недооцінювати ракети та вважати, що вони малоефективні, оскільки ракети летять далеко, точно і швидко та збивати їх не легше, ніж дрони.

"Тут все в досвіді й у силах та засобах, які розташовані в тому чи іншому районі. На сьогодні протиповітряна оборона зосереджена на захисті об'єктів критичної інфраструктури, військових об'єктів міст мільйонників та інших міст, які атакує ворог. Де ворог частіше має потенційно завдавати ударів, там буде більше зосереджено сил та засобів", — пояснив механізм розташування ППО Ігнат.

Нагадаємо, у ніч проти 3 жовтня окупанти атакували Україну 31 ударним БпЛА "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Силам ППО вдалося знищити 29 дронів та одну ракету.