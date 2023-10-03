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Дрони і ракети: скільки ворожих цілей знищила українська ППО цієї ночі

3 жовтня 2023 08:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Дрони і ракети: скільки ворожих цілей знищила українська ППО цієї ночі
Робота ППО вночі. Фото: Повітряні сили
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 3 жовтня окупанти атакували Україну 31 ударним БпЛА "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Силам ППО вдалося знищити 29 дронів та одну ракету.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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У відомстві розповіли, що пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму: "шахедів" — із мису Чауда, а крилатої ракети "Іскандер-К" — з району Джанкой.

"У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп. Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід" у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей", — йдеться у повідомленні. 

 Усього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей:

  • 29 "Shahed-131/136";
  • одну крилату ракету "Іскандер-К".

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Нагадаємо, за попередню добу, 2 жовтня, російські терористи 80 разів обстріляли Херсонську область з різного типу озброєння. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще семеро — дістали поранення.

Окрім того,  2 жовтня, російські окупанти атакували склад матеріалів ДТЕК у Дніпропетровській області. Таким чином ворог намагався зірвати підготовку до опалювального сезону.

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