Дрони і ракети: скільки ворожих цілей знищила українська ППО цієї ночі

Робота ППО вночі. Фото: Повітряні сили

У ніч проти 3 жовтня окупанти атакували Україну 31 ударним БпЛА "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Силам ППО вдалося знищити 29 дронів та одну ракету.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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У відомстві розповіли, що пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму: "шахедів" — із мису Чауда, а крилатої ракети "Іскандер-К" — з району Джанкой.

"У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп. Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід" у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей", — йдеться у повідомленні.

Усього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей:

29 "Shahed-131/136";

одну крилату ракету "Іскандер-К".

Нагадаємо, за попередню добу, 2 жовтня, російські терористи 80 разів обстріляли Херсонську область з різного типу озброєння. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще семеро — дістали поранення.

Окрім того, 2 жовтня, російські окупанти атакували склад матеріалів ДТЕК у Дніпропетровській області. Таким чином ворог намагався зірвати підготовку до опалювального сезону.