Дроны и ракеты: сколько вражеских целей уничтожила украинская ПВО этой ночью

Работа ПВО ночью. Фото: Воздушные силы

В ночь на 3 октября оккупанты атаковали Украину 31 ударным БпЛА "Shahed" и крылатой ракетой "Искандер-К". Силам ПВО удалось уничтожить 29 дронов и одну ракету.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Читайте также:

Сколько вражеских целей уничтожила ПВО ночью 3 октября

В ведомстве рассказали, что пуски совершались из временно оккупированного Крыма: "шахедов" — из мыса Чауда, а крылатой ракеты "Искандер-К" — из района Джанкой.

"В южных и восточных областях работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп. Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в пределах Николаевской и Днепропетровской областей", — говорится в сообщении.

Всего силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено тридцать воздушных целей:

29 "Shahed-131/136";

одну крылатую ракету "Искандер-К".

Напомним, за предыдущие сутки, 2 октября, российские террористы 80 раз обстреляли Херсонскую область из разного типа вооружения. В результате атаки два человека погибли, еще семеро — получили ранения.

Кроме того, 2 октября оккупанты атаковали склад материалов ДТЭК в Днепропетровской области. Таким образом, враг пытался сорвать подготовку к отопительному сезону.