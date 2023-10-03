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Дроны и ракеты: сколько вражеских целей уничтожила украинская ПВО этой ночью

3 октября 2023 08:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Дроны и ракеты: сколько вражеских целей уничтожила украинская ПВО этой ночью
Работа ПВО ночью. Фото: Воздушные силы
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 3 октября оккупанты атаковали Украину 31 ударным БпЛА "Shahed" и крылатой ракетой "Искандер-К". Силам ПВО удалось уничтожить 29 дронов и одну ракету.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В ведомстве рассказали, что пуски совершались из временно оккупированного Крыма: "шахедов" — из мыса Чауда, а крылатой ракеты "Искандер-К" — из района Джанкой.

"В южных и восточных областях работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп. Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в пределах Николаевской и Днепропетровской областей", — говорится в сообщении.

Всего силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено тридцать воздушных целей:

  • 29 "Shahed-131/136";
  • одну крылатую ракету "Искандер-К".

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Напомним, за предыдущие сутки, 2 октября, российские террористы 80 раз обстреляли Херсонскую область из разного типа вооружения. В результате атаки два человека погибли, еще семеро — получили ранения.

Кроме того, 2 октября оккупанты атаковали склад материалов ДТЭК в Днепропетровской области. Таким образом, враг пытался сорвать подготовку к отопительному сезону.

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