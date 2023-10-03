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Игнат объяснил, почему РФ увеличивает обстрелы по Украине дронами-камикадзе

3 октября 2023 11:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Игнат объяснил, почему РФ увеличивает обстрелы по Украине дронами-камикадзе
Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Общественное
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В последнее время российские террористы обстреливают Украину дронами-камикадзе. Это связано с тем, что это легче и подешевле.

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат объяснил, что россияне увеличивают атаки по Украине дронами-камикадзе, потому что это как минимум дешевле и проще.

"Оккупанты сосредоточились на производстве именно ударных БпЛА, поскольку ракеты не удастся так быстро производить. Тем более, если санкции будут усиливаться, а главное контроль наших партнеров за их соблюдением", — пояснил он.

В то же время Юрий Игнат подчеркнул, что не стоит недооценивать ракеты и считать, что они малоэффективны, поскольку ракеты улетают далеко, точно и быстро и сбивать их не легче, чем дроны.

"Здесь все в опыте и в силах и средствах, которые расположены в том или ином районе. На сегодня противовоздушная оборона сосредоточена на защите объектов критической инфраструктуры, военных объектов городов миллионников и других городов, которые атакует враг. Где враг чаще имеет потенциально наносить удары, там будут больше сосредоточены силы и средства", — пояснил механизм расположения ПВО Игнат.

Напомним, в ночь на 3 октября оккупанты атаковали Украину 31 ударным БпЛА "Shahed" и крылатой ракетой "Искандер-К". Силам ПВО удалось уничтожить 29 дронов и одну ракету.

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