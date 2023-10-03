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Росія завдала авіаудару по Херсонщині: є постраждалі

3 жовтня 2023 16:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росія завдала авіаудару по Херсонщині: є постраждалі
Наслідки авіаудару по Херсонщині. Фото: Офіс Генерального прокурора
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російська армія завдала авіаудару по Херсонщині, внаслідок чого один загиблий цивільний та ще декількох поранено. Внаслідок цього розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

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За даними слідства, 3 жовтня російські військові декілька разів обстріляли селище Антонівка у передмісті Херсона. Противник використовував важкі винищувачі Су-30, які завдали удару керованими авіабомбами, та артилерію. Але наразі достеменно невідомо: ствольну чи реактивну.

Як повідомляє губернатор Херсонщини Олександр Прокудін, армія Росії поцілила у приватний будинок. На місці працюють відповідні служби, триває пошук осіб, які можуть бути під завалами.

Наслідки авіаудару ПКС РФ по Антонівці. Джерело: Офіс Генерального прокурора

Попередньо через атаку по селищу загинула одна цивільна особа. Травмовано ще чотирьох місцевих мешканців. Також росіяни обстріляли Білозерську громаду Херсонщини. Поранення уламками отримали чоловік і жінка. 

Також внаслідок удару пошкоджено низку житлових будинків та інші об’єкти цивільної інфраструктури. 

Комунальники Херсонщини працюють на місці удару. Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Нагадаємо, що на Херсонщині будуть судити росгвардійця з Дагестану. Він вчинив військовий злочин, і зґвалтував жінку. А на тимчасово окупованих територіях ЗС РФ забороняють виїзд власникам українських паспортів. 

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