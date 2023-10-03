Росія завдала авіаудару по Херсонщині: є постраждалі

Наслідки авіаудару по Херсонщині. Фото: Офіс Генерального прокурора

Російська армія завдала авіаудару по Херсонщині, внаслідок чого один загиблий цивільний та ще декількох поранено. Внаслідок цього розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

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За даними слідства, 3 жовтня російські військові декілька разів обстріляли селище Антонівка у передмісті Херсона. Противник використовував важкі винищувачі Су-30, які завдали удару керованими авіабомбами, та артилерію. Але наразі достеменно невідомо: ствольну чи реактивну.

Як повідомляє губернатор Херсонщини Олександр Прокудін, армія Росії поцілила у приватний будинок. На місці працюють відповідні служби, триває пошук осіб, які можуть бути під завалами.

Наслідки авіаудару ПКС РФ по Антонівці. Джерело: Офіс Генерального прокурора

Попередньо через атаку по селищу загинула одна цивільна особа. Травмовано ще чотирьох місцевих мешканців. Також росіяни обстріляли Білозерську громаду Херсонщини. Поранення уламками отримали чоловік і жінка.

Також внаслідок удару пошкоджено низку житлових будинків та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Комунальники Херсонщини працюють на місці удару. Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Нагадаємо, що на Херсонщині будуть судити росгвардійця з Дагестану. Він вчинив військовий злочин, і зґвалтував жінку. А на тимчасово окупованих територіях ЗС РФ забороняють виїзд власникам українських паспортів.