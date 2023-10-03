Россия нанесла авиаудар по Херсонской области: есть пострадавшие

Последствия авиаудара по Херсонской области. Фото: Офис Генерального прокурора

Российская армия нанесла авиаудар по Херсонской области, в результате чего один гражданский погиб и еще несколько человек получили ранения. В результате открыто уголовное производство.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины .

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По данным следствия, 3 октября российские военные несколько раз обстреляли поселок Антоновка в пригороде Херсона. Противник использовал тяжелые истребители Су-30, которые удар корректируемыми авиабомбами, и артиллерию. Но пока доподлинно неизвестно: ствольную или реактивную.

Как сообщает губернатор Херсонской области Александр Прокудин, армия России попала в частный дом. На месте работают соответствующие службы, ведется поиск людей, которые могут находиться под завалами.

Последствия авиаудара ПКС РФ по Антоновке. Источник: Офис Генерального прокурора

Предварительно из-за атаки по поселку погиб один гражданский. Травмированы еще четверо местных жителей. Также россияне обстреляли Белозерскую громаду Херсонской области. Ранения осколками получили мужчина и женщина.

Также в результате удара поврежден ряд жилых домов и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Коммунальщики Херсона работают на месте удара. Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил страны-агрессора.

Напомним, что в Херсонской области будут судить росгвардейца из Дагестана. Он совершил военное преступление и изнасиловал женщину. А на временно оккупированных территориях ВС РФ запрещают выезд владельцам украинских паспортов.