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Оккупанты запустили ударные беспилотники из Крыма

4 октября 2023 21:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты запустили ударные беспилотники из Крыма
БпЛА двигаются в направлении южных областей
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 4 октября, российские оккупанты запустили несколько групп ударных беспилотников из района полигона Чауда в Крыму. Они двигаются в направлении южных областей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Информация о запуске групп ударных беспилотников появилась в 21:11.

"Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги — направляйтесь в укрытие!" — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российская армия нанесла авиаудар по Херсонской области, в результате чего один гражданский погиб и еще несколько человек получили ранения. В результате открыто уголовное производство.

Также мы писали, что в последнее время российские террористы обстреливают Украину дронами-камикадзе. Это связано с тем, что это легче и подешевле.

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