Оккупанты запустили ударные беспилотники из Крыма

БпЛА двигаются в направлении южных областей

Сегодня вечером, 4 октября, российские оккупанты запустили несколько групп ударных беспилотников из района полигона Чауда в Крыму. Они двигаются в направлении южных областей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Информация о запуске групп ударных беспилотников появилась в 21:11.

"Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги — направляйтесь в укрытие!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российская армия нанесла авиаудар по Херсонской области, в результате чего один гражданский погиб и еще несколько человек получили ранения. В результате открыто уголовное производство.

Также мы писали, что в последнее время российские террористы обстреливают Украину дронами-камикадзе. Это связано с тем, что это легче и подешевле.