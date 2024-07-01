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Воздушная тревога в Украине — возникла ракетная опасность

1 июля 2024 23:14
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Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога в Украине вечером 1 июля — какие области под угрозой ракетного удара
Ракета в небе. Фото иллюстративное: uninfo.org
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Масштабную воздушную тревогу объявили сейчас, вечером во вторник, 1 июля. Красные на карте воздушных тревог все области Украины.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили о взлете истребителя МиГ-31К.

Воздушная тревога в Украине вечером 1 июля
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:14 1 июля

Что известно о воздушной тревоге вечером 1 июля

Воздушную тревогу вечером 1 июля по всем областям Украины объявили в 23:10. В воздушных силах ВС Украины сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины, отметили, что угроза возникла из-за взлета МиГ-31К и призвали граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

По состоянию на данный момент информации о пусках ракет не было.

Напомним, в течение июня в Харькове в результате вражеских обстрелов погибли шесть человек, а количество раненых достигло почти сотни. Также оккупанты впервые применили для ударов по городу и гражданским жителям КАБ-250 и ФАБ-500. Это управляемые авиабомбы, которые имеют разрушительную силу больше, чем у ракет.

Также мы сообщали, что в результате атаки по Днепру в ночь на 1 июля, есть пострадавшие. Среди раненых несовершеннолетний парень.

воздушная тревога ракеты опасность война в Украине

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