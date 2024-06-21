Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Пограничники показали, как поразили блиндажи оккупантов на Харьковском направлении arrow

Пограничники показали, как поразили блиндажи оккупантов на Харьковском направлении

21 июня 2024 13:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пограничники поразили два блиндажа оккупантов — эффектное видео
Удар по блиндажу российских оккупантов. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские пограничники продолжают наносить удары по российским оккупантам. Они показали, как поразили два блиндажа противника с личным составом.

Видео опубликовала Госпогранслужба в Telegram в пятницу, 21 июня.

Читайте также:

Удары по оккупантам

На видео можно увидеть работу пограничников "Стальной границы", использовавших FPV-дроны. Они ударили по врагу на Харьковском направлении.

"Потери врага уточняются", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные успешно поразили несколько объектов нефтеперерабатывающей отрасли России. К тому же были нанесены удары по другим важным целям оккупантов.

Также на юге Украины Силы обороны продолжают уничтожать врага. Недавно FPV-дронами пограничники уничтожили три российских позиции на Запорожском направлении.

война
украинцы
Украина
пограничники
Харьковская область
оккупанты
ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту