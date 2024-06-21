Пограничники поразили два блиндажа оккупантов — эффектное видео

Пограничники показали, как поразили блиндажи оккупантов на Харьковском направлении
Украинские пограничники продолжают наносить удары по российским оккупантам. Они показали, как поразили два блиндажа противника с личным составом.
Видео опубликовала Госпогранслужба в Telegram в пятницу, 21 июня.
Удары по оккупантам
На видео можно увидеть работу пограничников "Стальной границы", использовавших FPV-дроны. Они ударили по врагу на Харьковском направлении.
"Потери врага уточняются", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные успешно поразили несколько объектов нефтеперерабатывающей отрасли России. К тому же были нанесены удары по другим важным целям оккупантов.
Также на юге Украины Силы обороны продолжают уничтожать врага. Недавно FPV-дронами пограничники уничтожили три российских позиции на Запорожском направлении.
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