Годовщина первой атаки на Крымский мост, детали и прогнозы

Пожар на Крымском мосту после взрыва произошел 8 октября 2022 года. Фото: ТАСС

В октябре 2022 года, ровно год назад, впервые произошел взрыв на "сакральном" Крымском мосту, который является стратегически важным для крымской и херсонской группировок российских войск. Что изменилось за год и как ВСУ приближают последний день этого сооружения — в сегодняшнем материале.

Чем важен Крымский мост

После оккупации Крымского полуострова (Автономной Республики Крым и города с особым статусом Севастополь) российские войска оказались фактически на острове, поскольку наземной связи с материком у них не было. Снабжение оружия, боеприпасов, ротация войск происходили исключительно морем или воздухом, что серьезно усложняло этот процесс.

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Поэтому вскоре после аннексии российские власти приказали построить через Керченский пролив мост, связавший Крым с Краснодарским краем Российской Федерации. Мост был открыт в 2018 году — тогда заработала его автомобильная часть. Движение по железнодорожной части Керченского моста началось несколько позже.

После начала полномасштабной войны важность Крымского моста стала понятна всем. Логистика южной части оккупационного контингента российских войск осуществлялась именно через эту транспортную артерию. Так что рано или поздно этот объект должен стать целью украинской армии. Время пришло в октябре 2022-го.

Первый и второй взрывы

В тот момент Вооруженные силы Украины еще не имели столь мощного оружия (дальнобойных ракет), которое позволило бы нанести удар по Крымскому мосту дистанционно. Поэтому пришлось действовать, исходя из той ситуации, которая складывалась к середине первой осени полномасштабной войны.

Утром 8 октября на автомобильной части Керченского моста, ближе к российской территории (Таманскому полуострову), произошел взрыв в грузовике. В результате этого взрыва была разрушена часть автомобильного полотна моста, что на время остановило движение транспорта.

Россия традиционно угрожала какими-то серьезными ответными мерами, но — опять-таки, в своем привычном стиле — ограничилась лишь этими пугалками, в частности, в исполнении третьего президента РФ Дмитрия Медведева, который в Кремле традиционно является транслятором резких антиукраинских и антизападных заявлений.

Второй взрыв на Керченском мосту произошел в июле 2023 года. В этот раз ситуация выглядела уже иначе — это был удар дальнобойной ракетой. И эта атака вместе с некоторыми другими событиями, произошедшими в оккупированном Крыму, стала свидетельством изменений в формате работы Вооруженных сил Украины в этом регионе. И против Крымского моста прежде всего.

Системная война ВСУ в Крыму

Военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, подчеркнул, что главным итогом прошедшего со дня первого взрыва на Крымском мосту этого года является то, что атаки ВСУ на крымскую инфраструктуру стали системными. И даже там, где это якобы не касается Керченского моста напрямую, это тоже связано.

Речь идет, в частности, об ударах по системам противовоздушной обороны российских оккупационных войск — так, в августе в Крыму была уничтожена зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". По словам Снегирева, этот инцидент имеет прямое отношение к грядущим ударам по Крымскому мосту.

Дело в том, что дальнобойные ракеты — оружие дорогое, да и в распоряжении Вооруженных сил Украины его не так много. А российская противовоздушная оборона, пусть и устаревшая по сравнению с западными ракетами, все же могла перехватить часть этих ракет. Поэтому украинское командование логично решило, что выгоднее — и банально дешевле — будет сначала уничтожить ПВО оккупантов, а потом, когда защита Крымского моста станет значительно слабее, нанести удары уже по самому мостовому сооружению. Так что новые атаки на эту ключевую транспортную артерию, связывающую Крымский полуостров и левобережную Херсонщину с Россией, обязательно будут.

Но даже удары по Севморзаводу в Севастополе тоже имеют отношение к Крымскому мосту. Потому что уничтоженный там большой десантный корабль (такой же, как и ликвидированный в 2022 году в порту Бердянска, недавно поврежденный возле Новороссийска) россияне могли использовать как запасной вариант для перебрасывания войск, оружия и боеприпасов на полуостров.

Таким образом, системность действий ВСУ проявляется и в том, что украинская армия методически уничтожает как защиту собственно моста через Керченский пролив, так и плавсредства, которые могли бы заменить Крымский мост в условиях потери сухопутного коридора с полуострова в Россию (того, который идет через Мелитополь-Бердянск-Мариуполь).

Светлое будущее Крымского моста. Для Украины

Поэтому, подчеркнул Дмитрий Снегирев, если за первый год после взрыва 8 октября украинская армия пристрелялась к Крымскому мосту, занялась зачисткой систем противовоздушной обороны и ликвидацией альтернативных средств налаживания логистики — во втором году может наступить очередь самого мостового сооружения.

Конечно, для того чтобы окончательно прекратить движение по Крымскому мосту, необходимо нанести ему очень серьезные повреждения. К примеру, попасть в опоры. Впрочем, как объяснил эксперт, можно обойтись и ударами по дорожному полотну — но их нужно не менее четырех.

Учитывая постепенное продвижение украинских войск на Запорожье и перспективу выхода по меньшей мере к Мелитополю — что однозначно перережет сухопутный коридор (по крайней мере позволит взять трассу Мелитополь-Новоазовск под активный огневой контроль), потеря моста через Керченский пролив фактически приведет к ситуации, которую россияне получили в конце прошлого года на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Тогда, напомним, ситуация с помощью точных ударов украинских ракет по мостам через главную реку Украины сложилась таким образом, что россияне были вынуждены бежать из Херсона – фактически бросив "российский город" (как они постоянно об этом говорили и даже записали в Конституции). Так что подобная ситуация может повториться уже в масштабах целого Крымского полуострова. По крайней мере, какой-то принципиальной разницы между этими двумя историями становится все меньше и меньше.