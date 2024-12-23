Подоляк назвал варианты окончания войны в Украине - новости

Михаил Подоляк. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Какими могут быть вероятные переговоры о мире между Украиной и Россией, возможны ли они в 2025 году и какие именно требования Москва выдвигает Киеву и миру — читайте во второй части интервью советника главы ОПУ Михаила Подоляка.

В первой части интервью читайте о том, действительно ли украинский политикум готовится к предстоящим выборам, зачем Президент Зеленский раздает по тысяче гривен украинцам и возможно ли снижение мобилизационного возраста до 18 лет.

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Почему в Украине возникла масштабная проблема с СОЧ?

– Много причин. Дефицит оружия, неуверенность в его своевременной доставке, определенные проблемы с качеством управления на среднем и более высоком уровне, сложные социальные отношения, материальные стимулы… Имеется в виду понятные для людей выплаты, социальные гарантии, восстановление всей инфраструктуры…

И, как мы уже говорили, в XXI веке у людей другие ценности, особенно в открытых странах. Это у России другая конструкция. В чем еще проблема этой войны, так это в том, что наши партнеры не до конца поняли, что такое Россия.

Они знали, что это Москва, максимум Питер, хорошие коррупционные деньги, вечеринки с олигархами… Но сама жизнь в России воспринимается по-другому. Например, ты из региона, где нет работы, ты идешь на войну, тебе заплатили деньги, ты их отдал. Более того, тебе говорят, что там ты будешь резать всех безнаказанно, грабить, а когда вернешься — мы сделаем тебе карьеру.

Михаил Подоляк и Галина Остаповец.

Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

С россиянами все ясно. Но еще несколько тем важны для украинцев. Как государство собирается возвращать более 6 млн беженцев домой?

— Давайте дождемся презентации программы по возвращению наших соотечественников. Дадим время новому министру Чернышеву поработать над этим.

Но понятно, как можно вернуть людей… Когда они будут уверены в гарантиях неповторения такой ужасающей войны в будущем, в гарантиях безопасности, в своих карьерных возможностях и так далее.

Конечно, мы не хотим повторения такой войны, не хотим жить в серой зоне, и Президент тоже постоянно говорит о справедливом финале. Потому что если Россия не будет наказана, она будет увеличивать свою экспансию, диверсии, вмешательство в выборы и т.д.

Каковы реалистические условия завершения войны уже в следующем году, судя по заявлениям Трампа по крайней мере?

— Российская Федерация не будет другой, чем она есть на сегодня. Это аксиома. И если кто-то не понимает, то будет просто за это платить.

Армия РФ. Фото: РосСМИ

Добровольно они вообще никуда не уйдут, а постараются идти только вперед и убивать. Россия не вернется в адекватное состояние и будет продолжать экспансию. И если ей отдать какие-нибудь территории — завтра она придет снова. Она не остановится, заморозки не будет. Как только вы скажете, мы готовы остановиться — в то же время она начнет повышать градус войны. Мол, а мы хотели еще несколько вопросов решить. К примеру, одесский регион… Вот давайте сейчас все решим пакетом.

Это их реалистические условия по прекращению войны?

— Реалистические условия смотрятся следующим образом. Есть международное право, давайте садиться и говорить, как вы будете выполнять его позиции.

Помните, что было в плане принуждения России к миру, который предлагал Президент? В частности, размещение на территории Украины неядерных стратегических ракетных комплексов большой дальности… Как только Россия будет терять существенные объемы военных или инфраструктурных объектов на своей территории, это одновременно и инструмент сдерживания, и инструмент принуждения к справедливому миру.

Дальше. 15-й санкционный пакет — очень круто, но мы решили подойти к концепции торгового эмбарго. Все ваши банки заблокированы в глобальной финансовой системе. Вы хотите с кем-то рассчитываться? Ищите возможности, нас это не беспокоит.

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Ваш танкерный теневой флот, этих более 50 нефтевозов, мы решили останавливать и уничтожать. Вас не будет в международных водах. А если вы торгуете со странами Глобального Юга — мы сейчас с ними поработаем.

Теперь внимательно, что предлагает Россия. Украина должна отдать территории, и не просто отказаться от НАТО… Мы должны отказаться от армии!

У нас не должно быть армии, никаких натовских стандартов, натовского оборудования, ничего.

То есть, то же самое, что они требовали от нас еще в начале войны? 70 тысяч военных, кажется…

— 70-50 тысяч — нет разницы. Они нам говорят прямо: "У вас не должно быть армии. И в любой момент, если мы будем считать, что у вас там ходят какие-то неонацисты — мы хотим туда зайти и вас перерезать". В любой момент. Они прямо так и говорят.

Кроме того, они хотят, чтобы мы вернули монополию Российской церкви, русского языка, а главное — монополию информационного российского пространства. У нас должны работать российские федеральные каналы, и тогда мы точно будем знать правду.

Переговоры украинской и российской делегаций в Беларуси 28 февраля 2022 года. Фото: Associated Press

И если мы не принудим россиян к адекватности, они будут искренне считать, что смогут продавить эти условия. Поэтому Президент хочет заставить Россию повысить цену войны, чтобы она не имела ресурсов для ее продолжения и чтобы война была масштабно перенесена на ее территорию.

Видите ли в будущей команде Трампа, которая будет заниматься, в том числе, и войной РФ против Украины, готовность обеспечить нам сильные стороны?

– Я вижу там прагматизм. Если разрешить России закончить войну на ее условиях, то есть по сценарию Путина, тогда глобальным лидером становится Путин. Он скажет "смотрите, я получил все, что хотел, поэтому идите все сюда под мои правила".

В таком случае ты (имеется в виду США и западный цивилизованный мир в целом. — Ред.) получаешь ущерб. Россия же получает территории, доступ к природным ископаемым, повышение на отраслевых рынках, получает доминирование в сфере оружия, в энергетике. И я не совсем понимаю, зачем отдавать все это стране, которая ничтожна с точки зрения технологий.

И наоборот, если дожать РФ и поддержать Украину, вы получите политические преимущества, экономические и финансовые. Это просто фантастические доходы, несопоставимые с расходами на этот проект. Это и есть прагматизм. Поэтому я даже не понимаю, может ли быть в США сегодня более выгодный проект, чем поддержка Украины.

Есть ли надежда на более-менее справедливый мир в 25 году?

— Для меня это не только надежда, а достаточно четкий математически прагматичныий подход к этому. Россия – аутсайдер, она нежизнеспособна для современных цивилизационных форматов существования. И чем раньше она проиграет — тем меньшую цену заплатят все, прежде всего Украина.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: ОП

Вот все решения, которые сегодня есть в войне. Если бы они в таком объеме были приняты в конце 22 года, в 23-м уже был бы финал войны. Потому что тогда Россия вообще не готова была к ответу. И когда мы партнерам объясняем, мол, смотрите, армия РФ в начале вторжения в 22-м году и армия России на сегодня — это две большие разницы.

Они поняли, что можно безнаказанно совершать ужаснейшие преступления, не обращать внимания на гуманитарные права, международные права, конвенции — и для них это совсем другие мотивации. Они мотивированы и перестроены. И это проблема, которую тоже в этой войне можно решить.

Исторически Россия не будет существовать, но она попытается доказать свое право на существование, поэтому будет заинтересована в последующих этапах войны. Ведь именно войной она хочет зафиксировать свое право на существование в таком архаическом виде. И вы вынуждены будете еще раз воевать, пока историчность не возобладает.

То есть скорых переговоров в 25-м году не будет?

— Переговоры могут быть в любой момент. Когда есть субстрат для победы, когда Россия будет принуждена к адекватному восприятию самой концепции переговоров… Ибо сегодня под переговорами РФ понимает лишь ультимативное выполнение своих требований.

Она будет нагло настаивать в стиле "отдайте, сделайте, отойдите" и будет тратить много средств на поддержку информационного хаоса вокруг этих переговоров.

Что и происходит.

— Вообще удивительно этого не понимать, потому что Россия как открытая книга. С ней не нужно говорить, ее нужно принуждать.

Ну, это мы знаем в Украине, а на Западе?

— Кстати, в отличие от 2022-23 годов, западная политика изменилась кардинально. Они существенно изменили свое видение России. Они понимают, что это максимально монструозная, вообще ненужная страна.

Михаил Подоляк и Галина Остаповец.

Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

У них сегодня другая проблема, даже уже не страх. Там проблема и неготовность избавиться от демократической бюрократии.

То есть, когда ты ведешь дискуссию, в которой постоянно звучат определенные аргументы, которые надо опровергнуть. А они: "А давайте мы еще подискутируем, потому что появились новые аргументы. Однако уже завтра, потому что сейчас уже 18. А завтра начнем с 10 утра".

Говорят, у Украины появилось лазерное оружие?

— Мне кажется, что об оружии нужно говорить меньше. И только когда оно крайне эффективно использовано на поле боя и дает соответствующий результат… Вообще не совсем понимаю, зачем нам анонсировать какие-то наши разработки? Я не сомневаюсь, что наши возможности гораздо больше сегодня, но не совсем понимаю, зачем анонсировать, пока...

Им не сбили российский самолет, например?

— Безусловно. Когда начнем все это сбивать и уничтожать — пусть они думают, чем именно это делается.

И давайте еще расставим точки над темой выборов. Когда и при каких условиях они возможны после войны?

— Выборы могут быть и они будут, когда будет ясен формат безопасности для страны. А пока его не будет, выборы — это нонсенс. И все те люди, которые думают, что они будут заходить на старых политтехнологиях, —нет, эти политтехнологии не будут востребованы в обновленной системе власти.

Дело не в фамилиях, вообще нет разницы. Ведь после войны у нас будет огромный запрос на справедливость. Готовы ли политики, продающие концепцию справедливости 30 лет под видом несправедливости, переформатироваться? Нет, не готовы и не будут готовы.

Будут ли ошибки в избирательной гонке? То есть, будут ли голосовать за кого-то ошибочно? Да, будут. Следующие выборы будут запускать системность и приведут к построению, наконец, более-менее адекватной институциональной системы власти.